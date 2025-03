L'A1 Padel Francia 2025 farà tappa a Beausoleil

L’élite del padel internazionale torna sulla Costa Azzurra! Dal 21 al 30 marzo, l’imperdibile A1 PADEL TOUR farà tappa al Tennis Padel Club di Beausoleil, dove i migliori giocatori di questo circuito si riuniranno per la tappa francese della stagione in corso. Sarà il quinto torneo previsto quest’anno (dopo l’apertura in Argentina) e il primo “Grand Master”* del calendario A1 PADEL TOUR 2025—un circuito professionistico di proprietà dell’imprenditore monegasco e appassionato di padel Fabrice Pastor.

“Uno spettacolo eccezionale in un’atmosfera dinamica ma conviviale.” Il conto alla rovescia è iniziato. Con l’avvicinarsi dell’A1 PADEL FRANCIA 2025 (21-30 marzo), la direttrice del torneo Cristina Pastor è entusiasta di offrire alla sempre più numerosa comunità locale di appassionati un evento di livello mondiale. E a ragione. L’A1 PADEL TOUR è ormai un circuito presente a livello globale, con competizioni che si svolgono durante tutto l’anno. Un tour professionistico imperdibile per gli appassionati, che cresce stagione dopo stagione.

In qualità di responsabile del Tennis Padel Club di Beausoleil, che ospita per la quarta volta la tappa francese, Cristina Pastor esprime il suo entusiasmo nell’accogliere nuovamente i migliori giocatori dell’A1 PADEL TOUR nelle strutture del suo club. “È un privilegio vedere questi atleti d’élite tornare anno dopo anno a questo evento francese, che siamo orgogliosi di organizzare a Beausoleil. Si è creato un forte legame di f iducia con i giocatori, che qui si sentono a casa”, afferma, prima di aggiungere: “La loro presenza garantisce un livello di competizione incredibilmente alto, con partite intense e molto combattute.”

Nell’A1 PADEL TOUR, la categoria Grand Master rappresenta l’apice della competizione. Con questa prestigiosa cornice, Beausoleil si prepara ad accogliere una tappa cruciale della stagione. Con in palio punti fondamentali, questo torneo è un’occasione d’oro per i migliori giocatori del circuito di conquistare un titolo ambito. Ma oltre alla competizione, l’evento attirerà un gran numero di spettatori a Beausoleil, consolidando ulteriormente la reputazione della città tra gli appassionati di questo sport in piena espansione.

“Un Grand Master è un’occasione eccezionale per mettere in luce i nostri migliori giocatori davanti al pubblico. Con match ad altissima posta in gioco, un tabellone più ampio, un montepremi più alto e punti cruciali per la classifica, questo evento rappresenta una svolta nella stagione”, spiega Cristina Pastor.

Tra i principali giocatori, spicca Leonel “Tolito” Aguirre, vera star del padel italiano e f inalista dell’edizione dello scorso anno. Il pubblico avrà quindi l’opportunità di rivederlo all’opera, pronto a lottare per il titolo. Ma non sarà l’unico protagonista. A difendere il titolo conquistato nel 2024 ci saranno infatti i campioni in carica, Franco Dal Bianco e Maxi Arce, vincitori della scorsa edizione.

Programma del Torneo / 21-30 marzo 2025

Il torneo si svolgerà nell’arco di dieci giorni, dal 21 al 30 marzo, con una progressione graduale fino alla grande finale. Ecco il programma dettagliato:

Sedicesimi di finale • Venerdì 21 marzo – 6 partite dalle ore 10:00

• Sabato 22 marzo – 5 partite dalle ore 11:00

• Domenica 23 marzo – 5 partite dalle ore 11:00 Ottavi di finale

• Lunedì 24 marzo – 8 partite dalle ore 9:00 • Martedì 25 marzo – 8 partite dalle ore 9:00 Quarti di finale

• Mercoledì 26 marzo – 4 partite dalle ore 11:00 • Giovedì 27 marzo – 4 partite dalle ore 11:00 Fasi finali

• Venerdì 28 marzo — Quarti di finale – 4 partite dalle ore 11:00

• Sabato 29 marzo — Semifinali – 2 partite dalle ore 11:00

• Domenica 30 marzo — Finale – 1 partita dalle ore 11:00 Tutte le partite seguiranno un ritmo serrato, garantendo un’esperienza emozionante sia per gli spettatori che per i giocatori.

Ingresso gratuito tutta la settimana, solo 10€ per il weekend finale Prenota il tuo posto per ogni giornata qui: https://www.billetweb.fr/a1-padel-france-grand-master