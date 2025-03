Mouans-Sartoux. In corso la mostra « Mustapha Azeroual, Sillage »

L’Espace de l’Art Concret, Centre d’art contemporain d'intérêt national di Mouans-Sartoux si è associato con il Centre de la photographie de Mougins per presentare una mostra che mette in risalto la componente sperimentale del mezzo fotografico.

Ogni anno, il Centre de la photographie de Mougins invita uno o più fotografi in residenza per sei settimane, con l'obiettivo di interrogarsi sull'identità del territorio delle Alpes Maritimes, mutevole e in continua ridefinizione.

È in questo contesto che viene presentato il lavoro di Mustapha Azeroual, artista in residenza nel corso del 2024.





La mostra "Mustapha Azeroual, Sillage" presenta una serie di esperimenti sulla percezione e la cattura della luce, coinvolgendo il visitatore in una riflessione sensoriale al di là del visibile.



Le installazioni di Mustapha Azeroual sono concepite come esperienze immersive, in cui l’immagine non è più solo un oggetto da osservare, ma un invito a percepire in modo diverso.

Tra scienza e poesia, memoria ed esperienza, le sue opere creano situazioni dinamiche ed emozionanti che risuonano con i ricordi e le percezioni dello spettatore.

Spingendo i confini del mezzo fotografico, l’artista ridefinisce costantemente il significato stesso di scrivere con la luce.



Nato nel 1979 a Tours, Mustapha Azeroual è un fotografo autodidatta di origine franco-marocchina che vive e lavora tra Tours e Marrakech.

Da diversi anni sviluppa un approccio concettuale e sperimentale alla fotografia, interrogandone gli strumenti, i processi e i supporti.

Il suo lavoro si basa su un'esplorazione rigorosa delle dimensioni fisico-chimiche, ottiche ed elettroniche del mezzo, rifiutando così il dualismo tra la fotografia come semplice cattura della realtà e la sua interpretazione come pura costruzione immaginaria.



La mostra può essere visitata fino al 31 agosto 2025: l’Espace de l’Art Concret si trova allo Château de Mouans