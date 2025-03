Fuoriporta: FLAUER Alassio 2025 tra fiori, erbe, gusto e sostenibilità

La primavera 2025 segna l'inizio di una nuova era per gli eventi in Liguria, con la prima edizione di FLAUER, la manifestazione che porta in scena l’incontro senza precedenti tra natura ed eccellenze gastronomiche del territorio. Per tre giorni, dal 4 al 6 aprile, Alassio si trasforma, e concentra il succo della cultura mediterranea, in un abbraccio tra Liguria e Sicilia, esplorando il legame profondo tra cibo, territorio e sostenibilità alimentare.

“La Città di Alassio è orgogliosa di presentare la prima edizione di FLAUER Alassio, un grande evento che apre la primavera e ospita la cucina del futuro, responsabile e rispettosa del territorio e del nostro ambiente. Mare e terra insieme con i giovani chef siciliani e liguri per disegnare e offrire al pubblico e alla stampa tre giorni di esperienze uniche.” Marco Melgrati, Sindaco di Alassio.

Un programma ricco di talk, masterclass, show cooking, esperienze outdoor e cene esclusive dedicate al racconto della gastronomia del futuro, dove erbe spontanee e fiori, elemento del patrimonio naturale ligure e siciliano, sono parte integrante del gusto e del pensiero di cucina. Piazza Partigiani sarà cuore pulsante di questo “movimento”, dove produttori locali e internazionali, chef e pizzaioli, sentinelle e custodi del territorio, racconteranno prodotti e storie. Dal porto Luca Ferrari, alla ex Chiesa Anglicana, fino ai sentieri sopra Alassio, per pensare, ascoltare, annusare, bere e gustare le mille sfumature di fiori e piante spontanee. Un’immersione virtuale nel Parco Naturale delle Alpi Liguri permetterà di fare esperienza della ricchezza del paesaggio tutto intorno, madre di tantissime bellezze biodiverse. Una collaborazione con il Joia di Milano, una stella Michelin e una stella verde, ristorante di alta cucina naturale, racconterà la vera cucina sostenibile, quella che dialoga costantemente con la terra. I sentieri che solcano le colline di Alassio saranno il palcoscenico, e ad accompagnarci nel viaggio esperti, chef, giornalisti, guide naturali e appassionati di botanica, che si confronteranno per dar vita a un evento “buono”, che diverte e fa riflettere.

Organizzato dalla Marina di Alassio, in collaborazione con la Città di Alassio e la Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, in partnership con la società partecipata Gesco, e patrocinato dalla Regione Liguria, FLAUER 2025 è una piattaforma di scoperta che trasforma la cultura gastronomica in un’esperienza vivida, di vero contatto con la natura.

“La Marina di Alassio è orgogliosa di organizzare la prima edizione di FLAUER Alassio: un evento che apre la primavera di Alassio e lancia uno sguardo alla cucina del futuro, responsabile e rispettosa del territorio e del nostro ambiente. Mare e terra insieme con i giovani chef siciliani e liguri con una puntata anche in Lombardia per una kermesse che si prospetta come unica in Liguria”. Rinaldo Agostini, Presidente Marina di Alassio

La Sicilia incontra la Liguria: un dialogo mediterraneo

Ogni anno FLAUER ospiterà una regione diversa in una fusione tra gastronomia e cultura. Per questa edizione inaugurale, FLAUER sceglie di raccontare la Sicilia, regione europea della gastronomia 2025, attraverso la voce dei suoi talenti culinari, guidati da grandi interpreti come lo chef stellato Marco Baglieri de Il Crocifisso, Bianca Celano di Materia Spazio Cucina e Carmelo Mallia di Pinsère. Da Noto a Scicli, da Catania alla costa ligure, sarà un viaggio attraverso i sapori ritrovati, con piatti che sanno fondere sapere antico e visione contemporanea. L’obiettivo è esplorare il futuro della gastronomia, inclusiva e sostenibile, dove il gusto è celebrazione del legame con la terra, da preservare.

Grandi nomi della mixology Italiana e contaminazioni culturali

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di figure di spicco nel mondo della mixology. Il bartender Salvatore Castiglione, da Bologna ma con origini siciliane, l’esperta di infusi e fiori Silvia Parodi di Tastee.it e i talentuosi bartender di Twenty7, trasporteranno il pubblico nel mondo prismatico della mixology fiorita e botanical cocktails, offrendo un’esperienza unica, tra natura profonda e visioni creative. A completare questo viaggio la manifestazione si arricchirà della collaborazione con The Cocktail Lovers, celebre magazine britannico, social media partner di Flauer con la presenza del suo co-editore Gary Sharpen.

Un’esperienza tra onde e sapore con Yacht & Flowers

Dopo il successo della prima edizione, Yacht & Flowers approda all’interno di Flauer 2025 arricchendo la manifestazione con un contest che fonde la passione per la navigazione con l’arte culinaria. L’evento, in programma al Porto Luca Ferrari, sarà a cura della Marina di Alassio S.r.l. in collaborazione con il Circolo Nautico “Al Mare”. Gli Chef si sfideranno in gara gastronomica, a bordo delle imbarcazioni nel Porto Luca Ferrari, usando erbe selvatiche e fiori per creare piatti che sorprendono. La giuria di esperti, insieme ai vincitori della scorsa edizione, saranno i selezionatori del gusto.

Alla scoperta della Liguria: un viaggio virtuale e un patrimonio da proteggere

Presente a Flauer 2025 anche il Parco Naturale Alpi Liguri con uno spazio istituzionale in piazza Partigiani per offrire un’esperienza in realtà virtuale molto emozionante. Indossando un visore 3D a 360 gradi, comodamente seduti, i visitatori potranno trovarsi in arrampicata su una parete di roccia, in volo su un parapendio, in sella a una mountain-bike in mezzo al bosco oppure con una muta da canyoning fra le acque di un torrente. Un’esperienza immersiva per visitare virtualmente l’area protetta grazie al metaverso: durante le attività ci si potrà guardare intorno a 360 gradi, osservando paesaggi, i panorami e le persone nelle vicinanze, con la sensazione di sperimentare l’attività in prima persona. Un’occasione da non perdere per visitare virtualmente l’area protetta grazie ai visori del Parco e all’aiuto della realtà aumentata.

MADE IN LIGURIA: LE IDENTITA’ CHE FANNO LA DIFFERENZA NEL TERRITORIO.

MERCATINO LOCAL e TALK

Per tutte le giornate della manifestazione, Piazza Partigiani si trasformerà in un vivace spazio espositivo per le aziende locali dove produttori e artigiani potranno presentare e vendere le loro specialità. Un'opportunità unica per far conoscere al pubblico le eccellenze enogastronomiche, artistiche e artigianali della Liguria, rafforzando il legame tra territorio, tradizione e innovazione.

TALK: PATRIMONIO DELLE ERBE SPONTANEE in Liguria

La Liguria vanta un ecosistema unico al mondo, sospeso tra mare e monti, che custodisce un ricchissimo patrimonio di erbe spontanee. Un bene prezioso da salvaguardare, valorizzare ed esportare, non solo come patrimonio culturale, ma anche come modello replicabile e opportunità per una nuova imprenditoria etica e sostenibile. Questo talk, moderato dalla giornalista Lucia Scajola, sarà un momento di confronto tra policy makers e professionisti di diversi settori con l’obiettivo di esplorare il ruolo delle erbe e dei fiori nella tradizione culinaria e curativa, intrecciando passato e futuro in un racconto trasversale, capace di ispirare nuove visioni e progettualità.

Un futuro in punta di forchetta: un hackathon per i giovani talenti

-There is no planet b- Al centro di Flauer 2025, una riflessione profonda sulla necessità di ripensare al concetto di sostenibilità alimentare ed ambientale. In collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Alassio e il ristorante Fronte Mare di Alassio, verrà lanciato un hackathon creativo, condotto da Caterina Lo Casto, comunicatrice del cibo, e Gabriele Eschenazi, giornalista e ideatore di “The Vegetarian Chance”. I ragazzi esploreranno e presenteranno soluzioni innovative per il mondo della ristorazione, per promuovere un futuro migliore, con un focus sull’alimentazione consapevole e sul rispetto delle risorse del territorio: la cucina cura, la ristorazione come soluzione.

Escursioni ed esperienze immersive

LE ESCURSIONI di FLAUER:

Butterfly Watching

Escursione guidata con il naturalista e guida ambientale escursionistica Matteo Serafini sulle alture di Alassio alla scoperta delle farfalle del territorio e dei fiori che le nutrono. A livello italiano la Liguria ricopre un ruolo di grande interesse dal punto di vista naturalistico grazie alla varietà di ambienti che la caratterizzano, da quelli mediterranei a quelli alpini, e che ha portato oggi ad avere una notevole varietà di queste specie, tra cui una parte soprattutto del Ponente ligure, esclusive di questa area geografica. La loro presenza è un ottimo indicatore dello stato di salute dell'ambiente.

Passeggiata botanica a cura della guida ambientale escursionistica e forager Laura Brattel

Un itinerario alla scoperta della biodiversità urbana, dove le nostre città si rivelano custodi preziose di specie spontanee e delle antiche erbe del prebuggiùn. Un tempo minacciate da pesticidi e pratiche agricole invasive, oggi molte di queste piante trovano rifugio nei nostri ambienti antropizzati, arricchendo il paesaggio cittadino. Durante questa facile e accessibile passeggiata, Laura Brattel guiderà i partecipanti nell'osservazione e nel riconoscimento delle erbe spontanee che convivono con noi ogni giorno, svelando storie, utilizzi e curiosità. Un'occasione unica per riscoprire il valore della natura anche nei luoghi più inaspettati.

Un appuntamento primaverile di 3 giorni che unisce natura e gastronomia, costruendo un legame profondo con i paesaggi e le persone, dove la sostenibilità è un obbiettivo da raggiungere insieme. FLAUER Alassio 2025 non è solo celebrazione del gusto, ma un invito a riflettere, a scoprire e a condividere valori fondamentali come il rispetto per la biodiversità ambientale e culturale dei luoghi che chiamiamo casa. Con un programma che mescola gastronomia e innovazione, questa manifestazione è destinata a diventare un punto di riferimento nazionale, portando Alassio al centro di un dialogo globale sulla cucina del futuro.

Info e Prenotazioni

Per maggiori dettagli e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale di FLAUER www.flauer.it o inviare una richiesta a info@flauer.it. Le escursioni saranno prenotabili a partire dai prossimi giorni sulla piattaforma www.visitalassio.com. Dettagli dedicati alla manifestazione saranno presenti nelle pagine social Fb e Ig Flauer, Città di Alassio e VisitAlassio.