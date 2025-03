In estate tornano nel Principato di Monaco i tradizionali concerti a Palazzo Grimaldi

Creati dal Principe Ranieri III e dalla Principessa Grace, i concerti nella corte d'onore del Palazzo Reale sono il momento clou della stagione dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Ogni estate, da oltre 60 anni, S.A.S. il Principe Sovrano invita l'OPMC e i più grandi artisti a esibirsi in questo ambiente eccezionale.

Per questa edizione 2025, cinque concerti metteranno in luce solisti prestigiosi come Daniel Lozakovich, David Fray, Sergey Khachatryan, Georgijs Osokins e i fratelli Lucas e Arthur Jussen, artisti in residenza di questa stagione. Con la bacchetta, tutte le generazioni saranno rappresentate con Charles Dutoit, Lawrence Foster, Kazuki Yamada, così come i giovani chef promettenti Tianyi Lu e Emmanuel Tjeknavorian.

*Quest'anno, un concerto eccezionale «fuori dalle mura» si svolgerà al Grimaldi Forum, diretto da Kazuki Yamada, con il Liverpool Oratorio di Paul McCartney e Carl Davis, che sarà interpretato dall'OPMC, dal CBSO Chorus e dal Coro dei bambini dell'Accademia Rainier III.

Per coprire l'intero programma CLICCARE QUI