Il Musée des Timbbres et des Monnaies di Monaco celebra i 30 anni con la mostra “Dal Museo Monetario al Museo dei Francobolli e delle Monete”

In occasione del suo trentesimo anniversario, il Musée des Timbres et des Monnaies di Monaco presenta la mostra “Du Musée monétaire au Musée des Timbres et des Monnaies”, in programma dal 25 marzo al 26 aprile 2026 presso la sede delle Terrasses de Fontvieille.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con il Palazzo del Principe, offre al pubblico un viaggio approfondito nella storia dell’istituzione, mettendo in luce le origini del primo museo monetario del Principato, spesso poco conosciuto, e il suo progressivo sviluppo fino alla configurazione attuale.

Attraverso un percorso espositivo ricco e documentato, la mostra valorizza la prestigiosa collezione filatelica e numismatica del Principe Ranieri III. Sovrano lungimirante e appassionato collezionista, Ranieri III ha contribuito in maniera determinante alla crescita, alla qualità e alla fama internazionale delle raccolte monegasche, oggi considerate tra le più rilevanti nel loro ambito.

Questa esposizione celebrativa, proposta per un periodo limitato, testimonia il ruolo centrale del museo nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio storico del Principato, evidenziando al contempo il legame profondo tra filatelia, numismatica e storia nazionale.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per collezionisti, studiosi e appassionati di storia, ma anche per il grande pubblico curioso di scoprire o riscoprire un aspetto fondamentale del patrimonio culturale di Monaco.

La mostra è curata da Jean-Louis Charlet, esperto numismatico e membro della Commissione Consultiva delle Collezioni Filateliche e Numismatiche di S.A.S. il Principe.

Il museo è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 09:30 alle 17:00. Il biglietto d’ingresso è di 3 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il museo al numero +377 98 98 41 44 o via email all’indirizzo: mtm@gouv.mc