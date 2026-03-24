Riapertura del Jardin Exotique di Monaco: il programma della giornata del 29 marzo 2026

Il Jardin Exotique di Monaco si prepara a riaprire le sue porte con un evento speciale in anteprima, riservato ai cittadini monegaschi e ai residenti del Principato. Domenica 29 marzo 2026, alla vigilia dell’apertura ufficiale al pubblico, il celebre sito botanico accoglierà i visitatori per una giornata gratuita all’insegna della scoperta, della cultura e dell’intrattenimento.

Dopo quasi sei anni di chiusura per importanti lavori di ristrutturazione, il giardino torna a vivere in un’atmosfera conviviale e festosa, offrendo l’opportunità di riscoprire uno dei luoghi simbolo del Principato completamente rinnovato.

Durante l’intera giornata, il programma proporrà attività pensate per tutte le età. Tra i momenti più attesi, “L’arte invita al Jardin Exotique”, con la partecipazione dell’artista monegasco Mr. OneTeas, che a partire dalle 9:30 guiderà laboratori di Street Art utilizzando stencil e bombolette ecologiche. Nel pomeriggio, alle 16:30, sarà svelata al pubblico l’opera collettiva intitolata “Puzzle Reveal Jardin Exotique 2026”.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla scoperta del patrimonio botanico del sito. Per tutta la giornata si terranno visite guidate del giardino, del Centro Botanico e della suggestiva Grotta dell’Osservatorio, con partenze a orari regolari. I giardinieri del parco condurranno inoltre laboratori pratici sul mondo vegetale, tra semina, taleaggio e rinvaso, offrendo ai partecipanti un’esperienza diretta e educativa.

Per i più giovani (dai 7 anni in su) è previsto anche un coinvolgente gioco di pista: un percorso a enigmi che, una volta completato, premierà ogni partecipante con un diploma simbolico.

Tra gli appuntamenti clou della giornata, spicca lo spettacolo acrobatico e aereo della compagnia Eklabul, in programma dalle 14:00 alle 15:00 sul plateau del giardino. Un’esibizione suggestiva, ispirata al mondo dei fiori, che unirà arte performativa e natura in un contesto unico.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, ogni visitatore riceverà in omaggio un cactus con vaso personalizzato, ricordo tangibile di questa giornata inaugurale.