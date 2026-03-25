Settimana Santa 2026 a Monaco: celebrazioni solenni in cattedrale con Mons. David e dirette televisive

La Settimana Santa 2026 nel Principato di Monaco si aprirà domenica 29 marzo con la Domenica delle Palme e si concluderà sabato 4 aprile, culminando con la celebrazione della Pasqua domenica 5 aprile. Si tratta del momento più alto e significativo dell’anno liturgico per i cristiani, caratterizzato da celebrazioni particolarmente intense, ricche di simboli, riti e della Parola di Dio.

Il calendario liturgico prevede numerosi appuntamenti nelle principali chiese del territorio, con il fulcro delle celebrazioni presso la Cattedrale di Monaco. La Domenica delle Palme sarà celebrata con una solenne processione e messa pontificale alle ore 10:15, affiancata da celebrazioni in diverse parrocchie, anche in lingua latina, inglese e italiana.

Uno dei momenti centrali sarà la Messa crismale, in programma martedì 31 marzo alle ore 18 in cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sui canali social della diocesi e su Monaco Info, permettendo una partecipazione più ampia dei fedeli.

Il Triduo Pasquale entrerà nel vivo con il Giovedì Santo, 2 aprile, che prevede l’Ufficio delle Tenebre al mattino e la Messa in Coena Domini nel tardo pomeriggio in diverse chiese del Principato. Il giorno successivo, Venerdì Santo, 3 aprile, sarà segnato da momenti di intensa spiritualità: l’Ufficio delle Tenebre, la Via Crucis cittadina con partenza da Place d’Armes, la celebrazione della Passione del Signore e la suggestiva processione del Cristo Morto in serata.

Il Sabato Santo, 4 aprile, sarà dedicato alla preparazione alla Pasqua con l’Ufficio delle Tenebre al mattino e la solenne Veglia Pasquale in serata. Durante questa celebrazione, presieduta dall’arcivescovo di Monaco, Monsignor David, dieci adulti catecumeni riceveranno i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia, segnando un momento particolarmente significativo per la comunità.

Le celebrazioni culmineranno domenica 5 aprile con la Pasqua di Risurrezione. In cattedrale, la messa pontificale delle ore 10:30 sarà uno degli appuntamenti principali, accompagnato da numerose liturgie nelle parrocchie del Principato.

Diversi momenti chiave saranno trasmessi in diretta: oltre alla Messa crismale, anche la Veglia pasquale e la messa del giorno di Pasqua saranno diffuse sui social della diocesi e sui canali Monaco Info e TVMonaco.

La Settimana Santa è un tempo di profonda partecipazione spirituale e comunitaria, uno dei momenti più significativi dell’anno.



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