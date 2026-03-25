Prevenzione salute giovani: a Monaco un Escape Game educativo coinvolge 490 studenti delle scuole secondarie

Foto: Gli studenti delle classi seconde insieme ai rappresentanti della Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport e delle associazioni Fight Aids Monaco, Be Safe Monaco e Croce Rossa Monegasca. © Frédéric Nebinger

Sensibilizzare i giovani sui rischi legati ai contesti festivi attraverso un approccio innovativo e coinvolgente: è questo l’obiettivo dell’Escape Game educativo promosso dal Governo del Principato di Monaco nell’ambito della sua politica di prevenzione sanitaria. L’iniziativa, in programma fino al 27 marzo 2026, coinvolge circa 490 studenti delle classi seconde degli istituti pubblici e privati convenzionati del territorio.

Il progetto è organizzato congiuntamente dalla Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, con il supporto delle associazioni monegasche Fight Aids Monaco, Be Safe Monaco e la Croce Rossa Monegasca. La progettazione dell’esperienza è stata affidata alla società di Nizza G – Addiction Jeunesse Citoyenne, specializzata in programmi educativi dedicati ai giovani.

Al centro dell’iniziativa vi è un percorso immersivo e interattivo che utilizza le dinamiche dell’Escape Game per affrontare temi delicati come il consumo di sostanze psicoattive — tra cui alcol e droghe — e i comportamenti a rischio in ambito festivo. Gli studenti, suddivisi in gruppi, sono chiamati a collaborare per risolvere un’indagine articolata in quattro ambientazioni realistiche: un commissariato di polizia, un appartamento studentesco, una discoteca e la scena di un incidente stradale.

Attraverso la risoluzione di enigmi e l’analisi di indizi concreti — inclusi strumenti reali di prevenzione — i partecipanti acquisiscono maggiore consapevolezza sui pericoli legati a determinate condotte. L’esperienza consente inoltre di conoscere più da vicino le attività delle associazioni locali impegnate nella tutela della salute, nonché le alternative responsabili offerte nel Principato per ridurre i comportamenti a rischio.

Il percorso educativo affronta anche temi fondamentali come il consenso nelle relazioni, la salute affettiva e sessuale, le norme di sicurezza stradale e le tecniche di primo soccorso. Particolare attenzione è dedicata anche alla sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue.

Ogni sessione, della durata di circa un’ora e organizzata per classe, permette a tutti gli studenti di partecipare attivamente all’esperienza. Con questa iniziativa, il Governo del Principato riafferma il proprio impegno concreto nella promozione della salute e nella prevenzione tra i giovani, puntando su strumenti educativi innovativi capaci di parlare il loro linguaggio.