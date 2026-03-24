Rencontres Philosophiques de Monaco: il 1° e 2 aprile un programma educativo tra Médiathèque Caroline, Villa Paloma e i licei del Principato

Le Rencontres Philosophiques de Monaco rinnovano il loro impegno nella divulgazione del pensiero filosofico tra le nuove generazioni con un ricco programma di appuntamenti dedicati a bambini e studenti, in calendario il 1° e 2 aprile 2026 nel Principato.

Da sempre impegnata nel rendere la filosofia accessibile anche ai più giovani, l’iniziativa propone momenti di riflessione, dialogo e confronto con l’obiettivo di stimolare lo spirito critico e favorire una comprensione più consapevole delle questioni del mondo contemporaneo.

Il programma si apre mercoledì 1° aprile alle ore 10 presso Villa Paloma, con un laboratorio Art & Philo organizzato in collaborazione con il Nouveau Musée National de Monaco. L’attività, riservata agli alunni della scuola primaria (classe CM2 dell’école des Révoires), si sviluppa in relazione alla mostra “Le sentiment de nature: l’art contemporain au miroir de Nicolas Poussin”. Guidati da Coline Materazzo e dalla filosofa Alicia Polzella Gauduel, i partecipanti saranno invitati a esplorare il dialogo tra arte e filosofia, esercitando lo sguardo, esprimendo emozioni e costruendo riflessioni personali. Tra i temi affrontati: il rapporto tra realtà e illusione, la rappresentazione dell’invisibile e la percezione della natura tra fascino e timore. L’evento non è aperto al pubblico.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, la Médiathèque Caroline ospiterà Philo Kids, laboratorio filosofico rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni, dal titolo “Dire grazie, a cosa serve?”. L’incontro, sempre condotto da Alicia Polzella Gauduel, offrirà uno spazio di discussione collettiva in cui i più piccoli saranno incoraggiati a esprimere liberamente le proprie idee, ascoltare gli altri e sviluppare un pensiero autonomo. Attraverso domande semplici ma profonde – come il significato del dire “grazie”, il suo valore tra gesto automatico e autentica espressione di gratitudine – i partecipanti saranno guidati in un percorso di riflessione che mette al centro la libertà di pensare e argomentare. La partecipazione è gratuita su iscrizione tramite il sito ufficiale.

Il programma prosegue giovedì 2 aprile con una giornata interamente dedicata agli studenti delle scuole superiori presso il Lycée Albert 1er e il Lycée François d’Assise–Nicolas Barré. Nell’ambito delle residenze annuali, filosofi e intellettuali – tra cui Paul Audi, Judith Revel, Camille Riquier, Laetitia Strauch-Bonart e la scrittrice Delphine de Vigan – lavoreranno a stretto contatto con gli studenti sul tema della “gratitudine”. Anche questo appuntamento è riservato al contesto scolastico.

La giornata si concluderà in serata al Théâtre Princesse Grace con un incontro pubblico che vedrà protagonisti gli stessi relatori, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza sul tema trattato durante le residenze.

Informazioni e contatti

Email: contact@philomonaco.com

Telefono: +377 99 99 44 55

Sito web: https://philomonaco.com/

