Mare Nostrum e Ligyes: Cultura e arte dal levante al ponente ligure

La Liguria è una linea di luce che corre tra il mare e la montagna, una terra sottile e ardente dove il blu profondo si frange contro scogli d'ardesia e borghi sospesi nel tempo. Qui il Mediterraneo parla con mille voci: il respiro antico di Genova, la dolcezza dorata di Alassio, la perla incantata Portofino. Ogni città custodisce una sfumatura unica di mare, ogni porto un racconto di viaggi, scambi, orizzonti. In questo scenario di bellezza indomita prende vita in seno a Ligyes 2026 il progetto espositivo Mare Nostrum, un percorso che intreccia arte e territorio, conducendo le sculture di Andrea Roggi lungo una rotta ideale da Levante a Ponente.

Le sue opere, alberi che affondano nella memoria e sfere che si aprono al cosmo, dialogano con le piazze, i moli trasformando ogni tappa in un incontro tra materia e infinito.

Ligyes è un festival culturale che ha la capacità di portare la cultura nelle piazze di tutta la Liguria: rende l’arte accessibile a tutti. E quest’anno lo fa con le opere di Andrea Roggi in questo progetto itinerante chiamato Mare Nostrum che dal 27 marzo approda a Portofino fino al 30 agosto. Dal 20 maggio al 5 novembre sarà a Genova e dal 6 giugno al 5 novembre ad Alassio.

La collaborazione territoriale sostiene Ligyes e non solo perché amplifica il richiamo del mare, portando risonanza e prestigio a tutta la regione ligure, che ancora una volta si conferma crocevia di bellezza, storia e futuro e soprattutto Arte.

“Ligyes ha molteplici anime: due di queste esordiscono a Portofino nei giorni di Portofino Days grazie all’ospitalità della città e della Genova Liguria Film Commission con cui Ligyes collabora da anni. – annuncia Marco Melgrati sindaco Città di Alassio- Con la Galleria Ravagnan saremo presenti con il progetto Mare Nostrum e le 2 installazioni di Andrea Roggi che vedremo anche a Genova dal 20 maggio e ad Alassio dal 6 giugno fino al 30 novembre. Con la sua anima musicale invece sabato 28 marzo alle ore 11.00, nel Teatrino di Portofino, la presentazione dei contenuti video del docufilm dedicato a Fabrizio De Andrè a cura di Stefano Senardi direttore artistico del Premio “Alassio per la Musica”.

“E’ un sincero piacere personale oltre che una grande soddisfazione professionale tornare ai Portofino Days dopo aver ricevuto lo scorso anno in questa stessa occasione un premio speciale per il docufilm “Pino Daniele Nero a metà” finalista dei nastri d’argento e nella short list dei David di Donatello. Quest’anno annuncerò in anteprima assoluta l’inizio della lavorazione di” Fabrizio De André Le nuvole”, un lungometraggio ricco di ospiti importanti e di contenuti originali ed esclusivi in cui, partendo da quell’ iconico album viaggeremo avanti indietro nella storia del grande cantautore genovese che anche con la sua voce accompagnerà il mio racconto. Sarà Genova, non solo lo sfondo ma anche la suggestiva protagonista del nostro viaggio artistico. Il progetto prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci e realizzato in collaborazione con la Fondazione De Andre’, vedrà Marco Spagnoli e il sottoscritto autori e registi dell’opera.” Stefano Senardi, Direttore “Alassio per la musica”, Ligyes.

L’EVENTO NELL’EVENTO

Ligyes Alassio Genova Cultura Fest 2026 esordisce con la sezione dedicata all’arte contemporanea e quella della musica a Portofino nei giorni di Portofino Days l’International Fiction Festival grazie alla collaborazione con Genova Liguria Film Commission con cui lavora da anni per la sezione dedicata al cinema e alle fiction. “Portofino si conferma ancora una volta crocevia di eccellenza, dove il cinema e il territorio si fondono in un abbraccio unico. La presenza del Festival Ligyes e della Genova Liguria Film Commission celebra questa vocazione, resa oggi ancora più speciale dall'inaugurazione delle statue dedicate a Roggi: un tributo che non è solo un omaggio a un'icona, ma il simbolo di un legame indissolubile tra la bellezza del Borgo e il mito. È un momento che consacra la Liguria come palcoscenico mondiale dell'eleganza e della narrazione." Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission.