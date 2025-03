Auron Poker Ski by Partouche: la terza edizione all'insegna dello sport e del gioco

Dopo il passaggio della Parigi-Nizza, la stazione di Auron si appresta ad accogliere dal 24 al 26 marzo un evento unico e conviviale: la 3a edizione dell'Auron Poker Ski by Partouche. Questo incontro gratuito e originale, che unisce il divertimento dello sci e l'eccitazione del poker, si terrà nell'atmosfera accogliente dei ristoranti della stazione.

I partecipanti avranno l'opportunità di scendere in pista prima di ritrovarsi intorno ai tavoli da poker per tentare di aggiudicarsi la mano migliore. Questo concetto innovativo permette agli amanti delle carte di vivere un'esperienza inedita, in cui strategia ed adrenalina si coniugano alla perfezione.

Dopo una serata d'iniziazione che si terrà domenica 23 marzo, i Sit&Go gratuiti saranno organizzati in vari negozi della stazione di Auron lunedì 24 e martedì 25 dalle 19!

Una partecipazione al giorno sarà consentita. Ogni vincitore e runner-up di Sit&Go si qualificherà per la finale, che si terrà mercoledì 26 alle ore 19.00. Per gli altri, una piccola finale sarà messa in atto e aperta a tutti!

Infine, non perdete la serata di inaugurazione e di iniziazione al poker domenica 23 dalle 18:00 nella sala del cinema il Riounet!

Montepremi: 5.000€ offerti dal Gruppo Partouche

Gran finale:

Primo biglietto WSOP-C Aix-en-Provence 1000€ + 1 biglietto Texapoker 200€

2o biglietto CdF Aix 1000€

3-4e Biglietti FPO 600€

5-6e Biglietti APO 500€

7-9 Biglietti Texapoker 150€

Piccola Finale:

1o Biglietto Texapoker 150€

In una cornice eccezionale, questo evento si iscrive come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci e di poker, che siano principianti o giocatori esperti. Le edizioni precedenti hanno riscosso un grande successo, e questa nuova edizione promette ancora più sorprese e momenti di condivisione.

Unisciti a noi ad Auron per 3 giorni in cui il gioco e lo sport si incontrano in un'atmosfera festosa e conviviale!

Iscrizioni via il sito: www.texapoker.net