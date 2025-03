Turismo nel Principato di Monaco: il bilancio e le strategie per il 2025

Il 18 marzo 2025, alla presenza di Pierre-André CHIAPPORI, Consigliere di Governo Ministro per le Finanze e l'Economia, nonché di rappresentanti delle istituzioni monegasche, la Direzione del Turismo e dei Congressi di Monaco ha presentato il suo bilancio dell'anno 2024 nonché le sue prospettive e la sua strategia per il 2025.

L'evento si è svolto presso l'Hotel Méridien Beach Plaza, riunendo tutti gli attori del settore turistico. L'appuntamento annuale permette di valutare l'attrattività della destinazione Monaco e di anticipare le tendenze future

Il 2024 è stato caratterizzato da un aumento del tasso di occupazione degli alberghi di 3 punti e da un aumento del prezzo medio del 5% rispetto al 2023. Questa crescita testimonia in particolare il dinamismo del turismo d'affari, un settore che ha saputo riprendersi dopo essere stato fortemente colpito dalla crisi sanitaria.

Guy ANTOGNELLI, Direttore del Turismo e dei Congressi, ha dettagliato gli orientamenti strategici per il 2025, con un accento particolare sul rafforzamento delle azioni mirate ai mercati di prossimità nel secondo semestre. Ha precisato: "La DTC si mobilita per mantenere la dinamica sui mercati portanti a lungo raggio, in particolare USA e Medio Oriente che sono oggi i più remuneratori per la destinazione, ma anche per continuare a sviluppare il visitorato essenzialmente europeo nei periodi di minore affluenza".

Infine, in occasione di questa presentazione, Pierre-André CHIAPPORI ha ricevuto ufficialmente il premio della Migliore Destinazione Europea 2025, conferito al Principato di Monaco lo scorso 18 febbraio. L'occasione per congratularsi e ringraziare tutti gli attori del turismo monegasco.