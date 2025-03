Monaco, ultimi preparativi per la 69ª edizione del Bal de la Rose

Sabato 29 marzo 2025 presso la Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo sotto l'Alto Patronato di S.A.S. Il Principe Alberto II di Monaco e sotto la Presidenza e alla Presenza di S.A.R. La Principessa di Hannover si svolgerà la 69ª edizione del Bal de la Rose a favore della Fondazione Princesse Grace. Con la partecipazione di Stéphane Bern

Per questa nuova edizione del Bal de la Rose 2025, S.A.R. La Principessa di Hannover, Presidente della Fondazione Princesse Grace, ha scelto il tema «Sunset Ball» e ha dato carta bianca, anche quest'anno, al suo amico Christian Louboutin per immaginare il Bal de la Rose Sunset.

Il set



La Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo si è trasformata in una lussureggiante foresta dei Caraibi, costellata di rose e fiori esotici. Un ambiente idilliaco, dove gli ospiti troveranno un piccolo bar sulla spiaggia, il Monaco Sunset Bar, prima di sedersi, i piedi nella sabbia per ammirare il tramonto, ai suoni del reggaeton e della musica caraibica.



Lo spettacolo e gli artisti



Questo Bal de la Rose dalle note caraibiche accoglierà meravigliosi artisti, a cominciare dalla talentuosa Blanca Li, ballerina, coreografa, attrice e regista andalusa, tra cui balletti, opere liriche, commedie musicali e lungometraggifilm sono conosciuti e riconosciuti in tutto il mondo.



Anche sul palco, Ebony Steel Band, iconico gruppo musicale britannico nato nel 1969, così come Kozéika Panam, un collettivo guadeloupeano al 100% femminile, che invita al viaggio con le sue melodie accattivanti, rivisitando la tradizione musicale con modernità ed eleganza. Lo spettacolo continua con Ethnick'97, gruppo carnevalesco che festeggia i suoi 25 anni di impegno, condivisione e trasmissione delle tradizioni caraibiche. Infine, la DJ parigina, di origine guadeloupeana, Carla Genus si installerà sui giradischi per far ballare gli ospiti fino alle prime ore del mattino.

La serata sarà anche caratterizzata dall'eccezionale performance di EARTH, WIND & FIRE Experience by Al McKay. Il chitarrista ritmico americano, «maestro del groove» della band originale, e che aveva prodotto i successi degli anni '70 September e Boogie Wonderland, ha deciso nel 1990 di risvegliare lo spirito di EARTH, WIND and FIRE, riunendo artisti leggendari, come i cantanti Tim Owen, DeVere Duckett e Claude Woods, così come il chitarrista Gregory Moore, ex membro del gruppo jazz-funk.