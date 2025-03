Allo Yacht Club la premiazione del Women of Monaco Lunch and Awards [FOTOGALLERY]

Women of Monaco Club ha ospitato il suo primo pranzo dell'anno, un evento che ha coinciso con la cerimonia di premiazione annuale dell'iniziativa. Per celebrare le conquiste e l'influenza delle donne nel Principato, il raduno allo Yacht Club di Monaco ha onorato un gruppo di donne il cui lavoro e impegno in campi come la filantropia, l'economia e l'arte stanno cambiando le percezioni e ispirando gli altri a prendere il controllo del loro futuro e creare un impatto duraturo nelle loro comunità.

L'evento ha segnato anche il secondo anniversario del lancio di successo del Women of Monaco Club, che riunisce donne locali che condividono valori e ideologie comuni. Alla serata era presenta anche S.A.R. la principessa di Hannover.

Vi proponiamo le immagini della serata nella fotogallery di Ezio Cairoli