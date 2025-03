Monaco, tre appuntamenti da non perdere al Pavillon Bosio

In primavera, il programma della Scuola Superiore di Arti Plastiche - Padiglione Bosio (ESAP) si annuncia davvero ricco di avvenimenti. Ecco tre appuntamenti da non perdere.

Mercoledì 26 marzo alle ore 10:00, gli studenti del Padiglione Bosio accoglieranno Nina Artioli, nipote e direttrice degli archivi di Gae Aulenti (architetto, designer e scenografo italiano) per una conferenza. L'evento è organizzato in collaborazione con diverse scuole di architettura e arte, tra cui la Scuola di architettura Paris-Malaquais, le Beaux-arts de Paris, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, nell'ambito dell'insegnamento «L'entour» sulla scenografia espositiva.

Giovedì 27 marzo alle ore 18 si terrà l'inaugurazione della mostra «Leaving the ground» nella sala d'esposizione del Quai Antoine 1er. Gli studenti del 3 o anno hanno progettato e realizzato una mostra collettiva. I progetti personali saranno analizzati e messi in prospettiva, con particolare attenzione agli effetti di relazione tra le opere e alle scelte scenografiche all'interno dell'esposizione. Momento fondamentale nella costruzione del terzo anno, questo studio permette allo studente (e) di testare e sviluppare il suo lavoro plastico in qualsiasi scala lui o lei lo desideri.

Il rapporto con lo spazio e le condizioni di dimostrazione è privilegiato. Studenti: Loeva Audoin, Kamal Cherkaoui, Lilou Delestras, Emma Elouard, Valentine Floquet, Julie Lambourg, Mailys Lochowicz, Jeanne Michy, Hava Ollitrault, Ambre Pennino, Suzanne Pierre, Héléna Prieur, Charlyne Primus, Antonia Vasile, Luyuan Wang.

Insegnante: Renaud Layrac, Hatice Pinarbaşi, Mathieu Schmitt.

Venerdì 28 marzo alle ore 16:00: conversazione tra Nathalie Du Pasquier, Valérie Da Costa e Mathilde Roman, al Padiglione Bosio, nell'ambito della mostra «Women are Beautiful»

L'esposizione riunisce quattro artisti italiani di generazioni diverse, attivi a Milano, Roma e Torino, le cui opere hanno segnato l'arte italiana dalla seconda metà del XX secolo ad oggi.

Mette in luce la loro riflessione sulla pittura, la scultura e il design, sottolineando l'unicità del loro lavoro. Da Carla Accardi, i cui dipinti degli anni '60 aprono la mostra, a Marisa Merz e Nathalie Du Pasquier, con opere del 2010, passando per Cinzia Ruggeri degli anni '80-'90, la mostra offre una prospettiva unica sulla creazione femminile in Italia.

La conferenza sarà seguita dall'inaugurazione della mostra Women are Beautiful, che si terrà dal 28 marzo al 16 maggio 2025 presso la Società delle Api all'8, quai Antoine 1er. Artisti: Carla Accardi, Nathalie Du Pasquier, Marisa Merz, Cinzia Ruggeri. Scenografia da parte degli studenti del programma «Décors» del Padiglione Bosio: Maria Magdalena David e Illona Rougemond-Moscon