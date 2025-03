Printemps des Arts Monte-Carlo, all'Auditorium Rainieri III concerto dedicato a Ravel

Per chiudere questo mese, appuntamento domenica 30 marzo all'Auditorium Rainier III per un concerto dedicato a Maurice Ravel, in collaborazione con il Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo.

Sotto la direzione di Kazuki Yamada, il pianista Nelson Goerner eseguirà con virtuosismo il Concerto in sol maggiore e il Concerto per la mano sinistra. Il programma metterà anche in luce i capolavori emblematici di Ravel, tra cui la sublime Pavane per un'infanta defunta, la più rara Una barca sull'oceano e l'iconico Bolero.

Appuntamento per le ore 18. L'evento è sold-out.