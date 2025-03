Amaury Aranda: “Crediamo fermamente che l'arte e la cultura possano avere un impatto positivo sulla società”

Lo scorso 22 marzo, l'Alliance Française di Cuernavaca, in Messico, ha ospitato il Festival dell'Arte e della Cultura - Fiera della Francofonia, un evento che ogni anno valorizza l'immenso patrimonio linguistico, culturale e artistico della francofonia. Un omaggio alla diversità culturale rappresentata dai 80 paesi francofoni e dai più di 300 milioni di francofoni nel mondo.

In occasione di questo incontro, abbiamo intervistato Amaury Aranda, direttore dell'Alleanza Francese di Cuernavaca, per conoscere meglio il lavoro divulgativo, culturale e pedagogico che svolge questa istituzione, le sue sfide e il suo riconosciuto ruolo come ponte tra il Messico e le culture francofone.

Quali sono le principali missioni dell'Alliance Française di Cuernavaca?

"La missione principale dell'Alliance Française di Cuernavaca è diffondere la cultura francofona a Morelos, non solo la cultura francese, ma anche quella di tutti i paesi che condividono la lingua e la sua ricchezza artistica. Crediamo fermamente che l'arte e la cultura possano avere un impatto positivo sulla società, specialmente nei periodi difficili. Attraverso le nostre attività, cerchiamo di promuovere l'apprendimento del francese, favorire lo scambio culturale e avvicinare la comunità a diverse manifestazioni artistiche".

Come avviene la fusione tra le culture francofone rappresentate dall'AF e il grande patrimonio culturale messicano? Quali legami le uniscono? Come si arricchiscono reciprocamente?

"La ricchezza culturale del Messico e la diversità delle culture francofone creano un dialogo affascinante. Entrambe le tradizioni condividono una forte identità artistica, una gastronomia unica e un legame profondo con la storia e le tradizioni. Attraverso l'Alleanza Francese, promuoviamo il dialogo culturale attraverso eventi, mostre, cinema e collaborazioni con artisti locali e internazionali. Questo scambio permette a entrambe le culture di arricchirsi reciprocamente, creando nuovi spazi di espressione e apprendimento".

Lo scorso 22 marzo, l'Alleanza Francese di Cuernavaca ha celebrato il Festival dell'Arte e della Cultura - Fiera della Francofonia. In cosa consisteva questo evento?

"Come ogni anno, abbiamo celebrato la Francofonia con un evento che ha riunito arte, gastronomia e cultura. I nostri studenti hanno presentato diversi paesi francofoni attraverso il loro cibo, le tradizioni, gli artisti e i costumi, tutto in francese, indipendentemente dal loro livello di conoscenza della lingua. Inoltre, abbiamo avuto la partecipazione di artisti di fama internazionale come Houda Bakkali e talenti locali come Mario Zapata Sosa, che hanno esposto le loro opere. Abbiamo anche proiettato cortometraggi in collaborazione con la Fête du Court Métrage e organizzato una conferenza con Campus France. L'evento si è concluso con la performance di una violinista che ha interpretato brani di grandi compositori francesi".

Cosa significa la francofonia a livello linguistico, culturale e comunitario?

"La francofonia è molto più della lingua francese. Rappresenta una comunità globale di paesi, regioni e persone che condividono il francese come lingua comune. A livello linguistico, è un mezzo di comunicazione e espressione artistica; a livello culturale, è uno spazio di scambio e creatività; a livello comunitario, è una rete di cooperazione che promuove valori come la diversità, il rispetto e l'apertura al mondo".

Possiamo parlare di diversità e universalità quando ci riferiamo alla francofonia?

"Sicuramente. La francofonia è un riflesso della diversità, poiché comprende oltre 80 paesi in cui il francese viene parlato in modi diversi, con sfumature culturali uniche. Allo stesso tempo, è universale perché consente la comunicazione tra persone di origini diverse e promuove la collaborazione in settori come l'educazione, la scienza, l'arte e la diplomazia.

Recentemente, l'Alliance Française di Cuernavaca ha firmato accordi con il Centro di Studi e Competenze di Tepoztlán e il CECyTE di Morelos. Quali attività verranno sviluppate attraverso questi accordi e come contribuiranno al suo impegno per l'educazione, l'arte e la cultura?

L'obiettivo di questi accordi è ampliare l'accesso all'insegnamento del francese a Morelos, offrendo borse di studio agli studenti affinché possano imparare la lingua e accedere a opportunità internazionali tramite programmi come Campus France. Inoltre, cerchiamo di portare l'arte e la cultura francofona nelle comunità più lontane dal centro dello stato, promuovendo attività culturali ed educative che arricchiscano la loro formazione".

L'Alliance Française di Cuernavaca fa parte dell'antenna Campus France, in cosa consiste questo progetto?

"Campus France Antenna è un programma che facilita l'accesso all'istruzione superiore in Francia. Come membri di questa rete, forniamo orientamento agli studenti interessati a studiare in università e istituzioni francesi, guidandoli nel processo di ammissione, borse di studio e certificazioni linguistiche. Ciò rafforza i legami accademici tra il Messico e la Francia, consentendo a più giovani di accedere a opportunità di formazione all'estero".

A quali altri progetti di internazionalizzazione sta lavorando l'Alliance Française di Cuernavaca?

"Stiamo per concludere accordi con organizzazioni artistiche a livello internazionale per attrarre nuovi talenti a Morelos e, allo stesso tempo, dare visibilità agli artisti locali all'estero. Collaboriamo anche con Cine Morelos per portare proiezioni di cinema internazionale, tra cui la Fête de l'Animation in collaborazione con AFCA. Inoltre, lavoriamo con il CMA Morelos per supportare la formazione dei futuri artisti e offrire loro uno spazio per esporre il loro lavoro".