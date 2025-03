Nizza, aprile all’Opéra: balletti, concerti, conferenze

E’ molto ricco il calendario dell’Opéra di Nizza nel mese di aprile.



Questi gli appuntamenti

Ballet - Dal 2 all'8 aprile 2025 a cura del Ballet Nice Mediterranée, diretto da Pontus Lidberg.

Ad aprile, l’emozione prende vita all’Opéra di Nizza! Ogni rappresentazione sarà un viaggio attraverso quattro balletti creati da alcuni dei più grandi coreografi internazionali: la virtuosità esplosiva di Forsythe, l’intensità viscerale di Brumachon, l’eleganza raffinata di Van Manen e l’umorismo tagliente di Ekman.

Concert symphonique - 12 aprile 2025

Dal più moderno tra i classici alla modernità ispirata dal classicismo, con Sarah Nemtanu al violino e la Maestra Maria Badstue! Il Concerto per violino di Beethoven, modello per tutti i concerti romantici a venire, sarà affiancato dal Concerto per orchestra di Bartók, un altro capolavoro imprescindibile del repertorio sinfonico.



Inoltre

Afterwork / La Belle Étoile – Concerto alla Cave Bianchi il 3 e 4 aprile 2025;

Viens avec tes parents - Attività creativa per bambini ispirata al balletto di Forsythe / Brumachon / Van Manen / Ekman il 6 aprile 2025;

Musica da camera – Concert - Al Museo Nazionale Marc Chagall il 7 aprile 2025;

Afterwork / Concerto del CALM nel foyer dell’Opéra il 9 aprile 2025;

Acis e Galatea, concerto per famiglie su musica di Georg Friedrich Händel il 13 aprile 2025

Escape Game: “Uno per tutti! Tutti per uno?” il 13 aprile 2025;

Richard Wagner e l’Oriente, conferenza con Hervé Casini il 19 aprile 2025;

Afterwork / Requiem Intime di Mozart, concerto a l’Artistique il 24 aprile 2025.