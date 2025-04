A Sanremo un sistema di relax che va oltre il concetto di piscina o vasca idromassaggio: da Benza c'è 'Iconia' (Foto e Video)

Il concetto di piscina fuori terra viene ridefinito e stravolto, con ‘Iconia’, un sistema di relax che va oltre il termine di idromassaggio o, appunto, di piscina. Natura e design si fondono in armonia, con rivestimenti che rispettano la biodiversità e che possono essere plasmati con una modularità totalmente personalizzabile.

‘Iconia’ è una vasca da interni o esterni che può essere allestita come vuole il cliente ed è in vendita in esclusiva da Benza, in via Pascoli a Sanremo. La piscina è stata presentata nello show room dell’azienda dove è possibile toccarla con mano e verificare la qualità dei materiali che vengono utilizzati e la sua unicità nel settore. ‘Iconia’ è un prodotto totalmente italiano che viene commercializzato dalla ‘Biodesign’ di Padova, azienda che opera nel settore delle piscine da una ventina d’anni e che ha conquistato una importante porzione di mercato, proprio per i prodotti unici nel design e nei materiali con cui vengono costruiti.

Una miscela di quarzo naturale e sabbie per ricreare i riflessi delle acque turchesi e con inserti perimetrali in ciottolo, dai colori terrosi. Una delle peculiarità di ‘Iconia’ è la sua personalizzazione estetica e nelle dimensioni e modularità. Non necessita di autorizzazioni e può essere montata sia nei giardini che su terrazzi e tetti, senza l’ausilio di particolari attrezzature.

Un prodotto che può essere visto e toccato con mano proprio da Benza, in via Pascoli a Sanremo a pochi metri dall’uscita dell’Aurelia Bis. Nel corso della presentazione, alla quale hanno partecipato molti clienti di Benza, è stato proposto anche il catering della Pasticceria Tropicana di Sanremo.