Tasse: si può compilare on line la dichiarazione dei Revenus 2024

Tempo di dichiarazione dei redditi percepiti nel 2024 anche in Francia: è possibile compilare la dichiarazione online.

Le scadenze per la presentazione della dichiarazione online variano a seconda del Dipartimento di residenza.



Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024 (versione cartacea) è il 20 maggio 2025 a mezzanotte, indipendentemente dal luogo di residenza (anche per i residenti francesi all'estero e farà fede il timbro postale.



Per la dichiarazione online, la più diffusa anche per gli stranieri le scadenze sono fissate in base al dipartimento (indirizzo di casa al 1° gennaio 2025):

22 maggio 2025 ore 23:59: dipartimenti da 01 a 19 e non residenti - data limite per chi risiede nel Dipartimento delle Alpi Marittime;

29 maggio 2025 23:59: dipartimenti da 20 a 54;

5 giugno 2025 alle 23:59: dipartimenti da 55 a 976 – data limite per chi risiede nel Var.

Dichiarazione on line

Chi dispone già del numero fiscale e della password deve compilare la dichiarazione dei redditi online accedendo al sito impots.gouv.fr e seguire i seguenti passaggi:

accedere al proprio spazio particolare;

inserire il numero fiscale e la password;

selezionare la sezione Déclarer;

compilare le voci di entrate e uscite che lo riguardano.



Se non si possiede il proprio numero fiscale, si può richiederlo al servizio fiscale del proprio luogo di residenza o tramite internet compilando in modulo disponibile sul sito impots.gouv.fr .



Al termine dell'inserimento dei dati della dichiarazione dei redditi 2023:

Si conoscerà l'aliquota della ritenuta d'acconto che verrà applicata ai redditi a partire da agosto 2025;

da fine luglio si riceverà la cartella esattoriale 2025 sulla base della dichiarazione dei redditi 2024. Se si nota un errore, si potrà effettuare una correzione direttamente fino a metà dicembre.