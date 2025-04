Tre milioni di emozioni tra Nizza e Dubai: il Superjumbo Emirates conquista i cieli

Un traguardo storico per Emirates: la compagnia aerea più grande al mondo ha superato i 3 milioni di passeggeri trasportati sulla tratta Nizza–Dubai.

Un collegamento avviato nel lontano 15 luglio 1994, che in tre decenni ha permesso di effettuare oltre 14.000 voli andata e ritorno e connettere la Costa Azzurra con più di 140 destinazioni globali, tra cui Mauritius, Thailandia, Bali, Sydney e le Maldive.

14 suite private in prima classe (con accesso alla celebre doccia-spa),

76 poltrone-letto in business class,

427 posti spaziosi in classe economica.

A rendere ancora più speciale questa rotta è la presenza dell’Airbus A380, fiore all’occhiello della flotta Emirates. Nizza è l’unico scalo in Francia, al di fuori della capitale, a ospitare regolarmente questo gigante dei cieli, in partenza dalla provincia.Dal 1° luglio 2017, l’A380 vola quotidianamente da Nizza verso Dubai, offrendo un’esperienza di viaggio unica, come sottolinea, a Nice Matin, Cédric Renard, direttore generale di Emirates Francia: "".L’A380 può trasportare fino a 517 passeggeri, offrendo:

I prezzi medi? Circa 750 euro per un volo andata e ritorno in economy, e 3.500 euro per un viaggio in business. La prima classe è un vero lusso, con tariffe decisamente superiori, ma anche con servizi esclusivi.

Un impatto che va oltre il turismo

Secondo Franck Goldnadel, presidente del consiglio di amministrazione degli Aeroporti della Costa Azzurra, Emirates è molto più di una semplice compagnia: “Il suo network internazionale, il ruolo strategico dell’hub di Dubai e la presenza dell’A380 rendono questa partnership un valore aggiunto per la nostra regione, anche in termini di sostenibilità. Aerei così capienti permettono infatti di ridurre il numero di voli necessari”.



Una storia fatta anche di merci

La rotta Nizza-Dubai non è solo passeggeri. Negli ultimi sei anni, la divisione cargo Emirates SkyCargo ha movimentato oltre 26.000 tonnellate di merci dalla regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra verso il mondo, tra cui prodotti di profumeria, aromi, componenti per l’automotive e altri articoli di pregio.



Guardando al futuro

Renard conclude con una visione chiara: “La Francia e la Costa Azzurra sono mercati strategici per noi. Vogliamo continuare a investire in questa esperienza di alto livello e a mantenere Nizza connessa con Dubai e con il resto del mondo”.