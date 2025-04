“L’oceano visto dallo spazio”: quando la Terra racconta i suoi mari

Passeggiando sulla Promenade des Anglais, proprio di fronte al Centro Universitario Mediterraneo, è impossibile non notare la nuova mostra fotografica a cielo aperto: “L'océan vu de l'espace”.

Un titolo evocativo per un’iniziativa che porta i cittadini e i visitatori a guardare il nostro pianeta e, in particolare, i suoi oceani da un punto di vista davvero inedito: quello dei satelliti.



La mostra è stata allestita dalla Città di Nizza in vista di un importante appuntamento internazionale: la Coalizione delle città e regioni costiere (Ocean Rise & Coastal Resilience Coalition for cities & regions), prevista per il 7 giugno 2025.

Un evento fortemente voluto dal Presidente Emmanuel Macron e affidato all’impegno del Sindaco Christian Estrosi, che vedrà proprio Nizza come città ospitante.



Le immagini esposte raccontano le sfide ambientali che riguardano gli oceani e le coste, osservate direttamente dallo spazio.

Non si tratta solo di foto spettacolari: queste immagini ci mostrano concretamente quanto sia fondamentale la tecnologia satellitare per monitorare lo stato di salute dei nostri mari, dalle aree protette fino alle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici.





La mostra, dal forte impatto visivo e informativo, invita a riflettere su quanto la scienza e l’innovazione possano aiutarci a proteggere gli ecosistemi marini.

È un’occasione per prendere consapevolezza, ma anche per lasciarsi affascinare dalla bellezza del nostro pianeta visto dall’alto.



Un appuntamento da non perdere per chi ama il mare, la natura e la fotografia, ma anche per chi è curioso di capire meglio il ruolo che lo spazio può giocare nella tutela del nostro futuro.