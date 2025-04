Al via le iscrizioni all’ASSOPROM Award, il premio che valorizza la vitalità del tessuto imprenditoriale del settore promozionale

Le aziende e i protagonisti del settore promozionale, ricco di conoscenze avanzate, creatività e capacità d’innovazione, hanno ora un nuovo appuntamento per mettersi in gioco e far parlare di sé e di quello che fanno di valido ed interessante. Ma anche di farsi conoscere massivamente, grazie al forte impatto mediatico di una kermesse, che vuole essere il primo appuntamento di una lunga serie, destinato a lasciare un segno nel panorama nazionale (ma anche internazionale) del settore, ricco di conoscenze avanzate, creatività e capacità di innovazione, cioè di quei fattori distintivi che sono alla base della competitività e del successo di tante realtà che stanno dando un decisivo impulso all’economia.

Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni all’ASSOPROM Award, il nuovo premio organizzato da ASSOPROM, l’associazione italiana dei produttori e distributori pubblicitari e promozionali, che si svolgerà il prossimo 17 settembre a Milano, capitale del business, del design e delle nuove tendenze, presso la suggestiva “Terrazza Verde”, situata al 14° piano del “Klima Hotel Milano Fiere”, il green hotel meneghino costruito con le tecniche dell’edilizia più avanzata e con tutti i parametri ecologici di riferimento, di fronte al nuovo polo MIND (Milano Innovation District), collegato direttamente al centro della città, grazie alla vicinanza della metropolitana rossa (Molino Dorino). Dunque, una struttura che ben rappresenta l’essenza decisa e innovativa di questo appuntamento, un premio celebrativo ma al tempo stesso, un’occasione d’incontro e di scambio che rappresenterà un riconoscimento ad aziende e persone che vedono nel mondo del gadget il proprio business, favorendo non solo la loro brand reputation, ma facendo anche emergere le relative capacità concorrenziali, valorizzando l’organizzazione e la cultura aziendale.

“ASSOPROM Award” - afferma Patrizia Merlino, presidente di ASSOPROM - “è un evento creato e fortemente voluto con l’obiettivo di rafforzare e amplificare la comunicazione delle attività dei produttori e distributori di articoli pubblicitari e promozionali, diffondendone, così, le loro best practices a macchia d’olio. Una kermesse, questa, che si celebrerà con un Galà condotto da Gianfranco Francescon, punta di diamante della storica Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi di Genova – peraltro al termine della prima delle due giornate della tappa milanese del PromoRoadShow, il roadshow espositivo del settore promozionale, nato dalla partnership tra Assoprom e Fiere di Parma - e che rappresenterà il traguardo di un percorso finalizzato a conferire una maggiore forza e la giusta visibilità alle realtà partecipanti.

Inoltre, la comunicazione offerta in tale occasione, creerà un processo virtuoso di testimonianza del Made in Italy vincente”.

Un autorevole comitato di giuria, coordinato da Chiara Osnago Gadda, event manager dell’evento e giornalista specializzata in management, head hunting, risorse umane e formazione, avrà il compito di selezionare e valutare le iscrizioni. I giurati saranno infatti tecnici super partes, imprenditori, creativi, manager e accademici che, nel corso della loro carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare e applicare l’innovazione. Tra loro ad esempio, il presidente del comitato, Milo Goj, che vanta una lunga carriera giornalistica nella direzione di autorevoli testate economiche ed attualmente è Ceo di Art Relation e professore di Fenomenologia dell’immagine (Semiotica visiva); William Griffini, CEO di Carter & Benson“, società milanese leader nella consulenza e selezione di figure manageriali, facente parte del network internazionale IMD International Search, presente in 24 Paesi del mondo; Enrico Anghilante, editore di MoreNews (media partner dell’evento) il più grande gruppo di editoria web del nord ovest, con più di 20 testate e oltre mezzo milione al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Val d’Aosta e Lombardia; Alessandro Arioli, agronomo e ambientologo, docente di fama internazionale; Marzia Boaglio, story art designer e fondatrice del manifesto del Meta - Futurismo; Francesco d’Agostino, editore di FD Media Group, un’agenzia multi – creativa che fonde storytelling visivo e strategie digitali, nonché patron di riviste patinate quali “The Way Magazine” (media partner dell’evento), punto di riferimento del Lifestyle e di Archi.tektonika, specializzata in architettura e design; Christian D’Antonio, direttore responsabile della testata online “The Way Magazine”, che vanta una readership di 100mila persone al mese ed è presente in Italia in tutte le principali manifestazione di design, moda e arte e all’estero con corrispondenti da Parigi, Londra, Monte – Carlo, New York e Dubai. Pertanto, professionisti qualificati, che esprimeranno il loro giudizio puntando su leve ben precise, quali la capacità delle aziende di far crescere nel tempo il proprio business attraverso la costruzione e l’innovazione del valore della marca, l’attenzione alle risorse umane, la valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di visione programmatica.

“I vincitori” aggiunge Patrizia Merlino “avranno così la possibilità di presentare la propria realtà ad una platea selezionata e di partecipare ad interviste con professionisti del settore, aumentando la loro notorietà. Al termine delle premiazioni, durante le quali verranno anche assegnati riconoscimenti speciali ad alcuni personaggi noti del comparto, seguirà un ricco momento conviviale, in cui verrà anche proposta una degustazione di pregiati vini della storica “Cantina Mascarello “di La Morra (Cn), partner tecnico dell’evento, e rappresenterà quindi un’occasione unica di networking strategico e di creazione di nuove sinergie commerciali”.

Dunque, un premio che sicuramente attirerà non solo nuovi associati per ASSOPROM, ma rafforzerà anche il senso di appartenenza dei suoi membri e riporterà in associazione quelle imprese che per vari motivi se ne erano allontanate.

“Mi preme infine segnalare, - conclude Merlino – “che a pochi mesi dalla mia elezione a presidente ASSOPROM, c’è stata l’iscrizione dell’Associazione al Registro dei Rappresentanti d’Interessi a Montecitorio, accreditamento che ho fortemente voluto, convinta che rappresenti un passo fondamentale per rafforzare la nostra attività e garantire che le istanze del nostro settore siano ascoltate nelle sedi istituzionali competenti. Dalla mia elezione peraltro, ogni mese, i nostri associati ricevono via mail gli aggiornamenti su quanto stiamo portando avanti. Ho infatti espressamente chiesto loro di segnalarmi le tematiche e le priorità di maggiore interesse sulle quali è opportuno concentrarci. E sono lieta, che da subito, mi sono giunte molte indicazioni e richieste: il contributo degli associati è fondamentale per supportare l’attività del consiglio direttivo. Pertanto, la serata del prossimo 17 settembre, oltre a celebrare l’ASSOPROM Award, sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sui progressi delle istanze presentate alle istituzioni”.