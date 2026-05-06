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Fashion | 06 maggio 2026, 17:00

Il lusso salpa: Accor lancia il veliero-hotel più grande del mondo

Debutta l’Orient Express Corinthian: suite da sogno, tappe esclusive e fino a 200mila euro a settimana per vivere la crociera come un’esperienza d’alta moda

Orient Express Corinthian

Orient Express Corinthian

Accor entra nel mercato delle crociere di lusso e lo fa in grande stile, con un progetto destinato a ridefinire il concetto di viaggio esclusivo.

Si chiama Orient Express Corinthian ed è stato presentato a Saint-Nazaire come il più grande veliero mai costruito: 220 metri di lunghezza, 15.000 tonnellate di stazza e tre alberi alti oltre 100 metri.

Realizzato dai Chantiers de l’Atlantique, il nuovo gioiello galleggiante nasce dalla collaborazione con il marchio Orient Express e punta a trasformare la navigazione in un’esperienza alberghiera di altissimo livello.“Volevamo creare l’hotel più mobile del mondo”, ha spiegato il CEO di Accor, Sébastien Bazin.

A bordo trovano posto 110 ospiti distribuiti in 54 suite di lusso, arredate con marmo, legni rari e dettagli in stile anni Trenta e Art déco. Ogni cabina dispone di maggiordomo dedicato, mentre l’offerta include cinque ristoranti, otto bar, teatro, biblioteca, piscina e spa.

I prezzi sono all’altezza dell’esperienza: si parte da circa 6.000 euro a notte (minimo due notti), fino a 200.000 euro a settimana per la suite Agatha Christie, 230 metri quadrati affacciati sull’intero ponte.

Il veliero farà il suo debutto a Cannes durante il Festival del Cinema, per poi navigare tra Costa Azzurra, Mediterraneo e Adriatico con itinerari brevi, pensati per una clientela abituata al comfort degli hotel di lusso più che alle lunghe crociere. In autunno attraverserà l’Atlantico verso i Caraibi.

Non manca l’opzione più esclusiva: la privatizzazione completa dell’imbarcazione, disponibile per circa un milione di dollari al giorno, già molto richiesta da privati e aziende per eventi in location iconiche come Monaco o Venezia.

L’investimento, pari a centinaia di milioni di euro, coinvolge anche partner come LVMH e Millennium Invest. Una scommessa su un segmento, quello delle crociere di lusso, che vale “solo” 6 miliardi ma cresce rapidamente, trainato dalla domanda di esperienze uniche.

Con il Corinthian, Accor punta così alla “haute couture dell’ospitalità”, aprendo una nuova frontiera nel turismo di alta gamma.

Beppe Tassone

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