Asparagi alla provenzale, il profumo della primavera in tavola

Nelle cucine tra la Provenza e la Costa Azzurra, dove i mercati primaverili si riempiono di verdure fresche e profumate, gli asparagi verdi diventano protagonisti di una delle preparazioni più iconiche della tradizione mediterranea: gli asparagi alla provenzale.

Un piatto essenziale, ma ricco di storia, che racconta il legame profondo tra territorio, stagionalità e sapori autentici.



Diffusi da millenni lungo tutto il bacino del Mediterraneo, gli asparagi erano già apprezzati dalle civiltà antiche come Egizi, Greci e Romani. Oggi, tra Nizza e l’entroterra provenzale, vengono esaltati con pochi ingredienti chiave: olio extravergine d’oliva, aglio ed erbe aromatiche.



La particolarità di questa ricetta sta nella cottura rapida in padella, che consente di preservare la consistenza croccante dell’ortaggio, mantenendone intatti sapore e proprietà.





Ricetta: Asparagi verdi alla provenzale (per 4 persone)

Ingredienti

1 mazzo di asparagi verdi (preferibilmente sottili)

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

3-4 spicchi d’aglio

1 rametto di timo fresco oppure erbe di Provenza

Sale e pepe q.b.

Facoltativo: pomodorini ciliegino o pomodori pelati, succo di limone, prezzemolo fresco



Preparazione

Pulizia

Lavare gli asparagi e rimuovere la parte finale più dura del gambo.

Pre-cottura (facoltativa)

Per una consistenza più tenera, sbollentare gli asparagi per 2-3 minuti in acqua salata, quindi raffreddarli in acqua ghiacciata. In alternativa, procedere direttamente alla cottura in padella.

Cottura

Scaldare l’olio extravergine d’oliva in una padella ampia. Aggiungere gli asparagi e saltarli a fuoco medio-alto per 5-8 minuti, mescolando spesso, finché risultano dorati ma ancora croccanti.

Aromatizzazione

Unire l’aglio tritato e il timo negli ultimi minuti di cottura, evitando che brucino.

Finitura

Se si utilizzano pomodori, aggiungerli insieme all’aglio per farli leggermente appassire. Regolare di sale e pepe.

Servizio

Servire caldo, completando a piacere con qualche goccia di succo di limone e prezzemolo fresco tritato.

I segreti della cucina nizzarda

Nella tradizione tra Nizza e la Provenza, il segreto è rispettare la materia prima: niente cotture prolungate e ingredienti semplici ma di qualità.



Versione rustica: gli asparagi selvatici vengono spesso utilizzati per preparare una “brouillade”, una morbida crema di uova strapazzate.

Abbinamento: perfetti con un vino bianco della Provenza o della Valle del Rodano.

Attenzione all’acqua: gli asparagi vanno lavati rapidamente, senza lasciarli in ammollo, per evitare che perdano sapore.



Un piatto che incarna lo spirito della cucina mediterranea: essenziale, profumato e profondamente legato alla terra. Perfetto esempio di come, anche a Nizza, la semplicità possa trasformarsi in eccellenza gastronomica.



