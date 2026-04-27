Monte-Carlo Société des Bains de Mer accompagna i tre Gran Premi di Monaco con una programmazione eccezionale

Nel 2026, non una, non due, ma ben tre grandi gare saranno accompagnate dal Gruppo: il Grand Prix Historique, dal 24 al 26 aprile, l'E-Prix di Monaco, dal 16 al 17 maggio, e il Formula One Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, dal 4 al 7 giugno.
Pranzare nel cuore del circuito e festeggiare fino a tarda notte: scoprite il programma.
Dove pranzare per assistere alle gare?
Grazie alla sua posizione privilegiata sul circuito, Monte-Carlo Société des Bains de Mer vi promette pranzi unici nei suoi migliori hotspot, in versione gastronomica o casual chic.
Per un pranzo stellato nel cuore della gara, dirigetevi verso il Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo*, la terrazza del Louis XV – Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo***, o quella del Grill* in cima al palazzo monegasco.
Per uno stile più casual, ma sempre elegante, appuntamento alla Salle Empire, al Bar Américain o da Em Sherif Monte-Carlo all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, al ristorante L'Hirondelle delle Thermes Marins Monte-Carlo, al Café de Paris Monte-Carlo, o ancora all'Amazónico Monte-Carlo, eccezionalmente aperto a pranzo per tutti e tre i Gran Premi.
Dal 4 al 6 giugno, tutti i ristoranti del Resort vibreranno al ritmo del Formula One Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, con offerte speciali per pranzi e cene.
Scoprite tutti i menu e le tariffe: Inspiration Grand Prix
Dove fare festa durante i Gran Premi?
Dopo la gara, la festa continua! A partire da La Rascasse, iconico bar del Principato, recentemente rinnovato e riaperto il 9 aprile con un nuovo format. Musica live, DJ set, ballerine... Situata nel cuore del circuito, La Rascasse è il luogo imperdibile dopo la gara.
Per festeggiare con un pranzo tardivo dai sapori greci, dirigetevi al Maona Monte-Carlo, from Mykonos to Monte-Carlo, con le After Races Parties firmate Affair il 6 giugno dalle 15:00 alle 23:00 e Amoretto Monaco il 7 giugno dalle 16:00 alle 23:00.
Scrigno delle più belle serate monegasche, lo Sporting Monte-Carlo si unisce alla festa con COYA Monte-Carlo, che propone quattro serate dove i sapori peruviani si fonderanno con le note del DJ Carmine Sorrentino.
Il Jimmy'z Monte-Carlo presenta una line-up eccezionale: il 25 aprile, il rapper americano Quavo sarà protagonista durante il Grand Prix Historique di Monaco. Per il Formula One Louis Vuitton Grand Prix, il Jimmy'z Monte-Carlo alza il volume con Mike Will Made It il 4 giugno, Hugel il 5 giugno, Fisher & Philipp Plein il 6 giugno e Black Coffee il 7 giugno.
In Place du Casino, da non perdere le cene festive al Buddha-Bar Monte-Carlo e all'Amazónico Monte-Carlo.
Selva Monte-Carlo, l'indirizzo più riservato della piazza (tra Amazónico e Café de Paris), promette DJ set elettrizzanti.
Per un cocktail signature in un'atmosfera raffinata, appuntamento al Bar Lounge della Salle Europe del Casino de Monte-Carlo o al Bar Américain dell'Hôtel de Paris per le immancabili serate After Race.
Il New Moods riapre le sue porte il 5, 6 e 7 giugno per tre serate eccezionali all'insegna del pop rock, con il concerto dei Coldshivers, tribute band del mitico gruppo Coldplay.
Infine, il Blue Gin, al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, propone DJ live, cocktail signature e un'offerta food per godersi le serate del Gran Premio di fronte al Mediterraneo.
Anche quest'anno, l'hotel invita gli aspiranti piloti a provare, dal 14 maggio al 7 giugno inclusi, dal giovedì alla domenica, due simulatori di guida sulla terrazza de L'Orange Verte. Emozioni garantite!
Da 35 a 120 euro a seconda della durata
Informazioni e prenotazioni: Pilotare una Formule 1, un sogno ormai accessibile |
Programmazione nightlife
Jimmy'z Monte-Carlo, 26 av. Princesse Grace, 98000 Monaco
25 aprile: Quavo; 4 giugno: Mike Will Made It; 5 giugno: Hugel; 6 giugno: Fisher & Philipp Plein; 7 giugno: Black Coffee
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 70 68
New Moods, Place du Casino, 98000 Monaco
Dal 5 al 7 giugno: Tribute a Coldplay
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 20 08
La Rascasse, 1 quai Antoine Ier, 98000 Monaco
Dal 4 al 7 giugno: After Race Party
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 16 16
Amazónico Monte-Carlo, Place du Casino, 98000 Monaco
7 giugno: After Race Party by ARKADYAN dalle 16:00 alle 20:00
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 14 14
Selva Monte-Carlo, Place du Casino, 98000 Monaco
5 giugno: artista sorpresa ; 6 giugno: Dennis Cruz ; 7 giugno: Franky Rizardo
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 14 14
COYA Monte-Carlo, 26 av. Princesse Grace, 98000 Monaco
Aperto dalle 19:00 alle 02:00 – Live Entertainment by Carmine Sorrentino
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 20 20
Buddha-Bar Monte-Carlo, Place du Casino, 98000 Monaco
Sabato 6 giugno: Akram
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 19 19
Blue Gin, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, 40 av. Princesse Grace, 98000 Monaco
Dal 4 al 7 giugno: DJ live Nicolas Saad
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 00 15
Bar Americain, Place du Casino, 98000 Monaco
Dal 4 al 7 giugno: musica live After Race
Informazioni e prenotazioni: +377 98 06 38 38