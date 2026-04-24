Gioco Monopoly e Café Rotonde: il Casino di Monte-Carlo si reinventa (Foto)

Nel 2026, il celebre tempio del gioco dà nuovo slancio al suo Atrium, con una nuova offerta al Café Rotonde, oltre a una scenografia che rende omaggio al gioco Monopoly, accompagnata dall'arrivo di nuove slot machine tematiche, che saranno svelate questo venerdì sera durante un evento dedicato.

Un tabellone gigante, alcune pedine, case e hotel disposti con cura, una pioggia di banconote... il celebre gioco da tavolo Monopoly fa il suo ingresso nell'Atrium del Casino de Monte-Carlo, sotto lo sguardo di un imponente Mr. Monopoly alto tre metri. Fino al 17 maggio 2026, giocatori e visitatori sono invitati a scoprire questa nuova scenografia. Ma la magia non finisce qui: dopo il successo del lancio dell'edizione esclusiva Monopoly Monte-Carlo Société des Bains de Mer lo scorso dicembre, i giocatori sono ora invitati, in anteprima europea, al lancio delle nuove slot machine Monopoly Big Board Bucks by Aristocrat Gaming, questo venerdì 17 aprile alle ore 19:30. L'appuntamento è al Casino de Monte-Carlo, nella Salle Renaissance, per una serata speciale alla presenza di Mr. Monopoly in persona. Saranno presentate otto slot machine; quattro di esse raggiungeranno il Casino Café de Paris il 20 aprile, che riserva anch'esso molte sorprese ai suoi giocatori. Fino al 17 maggio, tutti gli iscritti al programma MyMonteCarlo potranno tentare la fortuna per vincere oltre 8.000 premi, per un valore totale di 100.000 euro. L'emozione del gioco continua anche sui social media a partire dal 20 aprile, con "L'enigma di Mister Monopoly", disponibile sull'account Instagram @casinocafédeparis. Un'estrazione a sorte designerà tre fortunati vincitori tra le risposte corrette, permettendo di aggiudicarsi premi esclusivi.

Punto di riferimento del Grande Arte del Gioco ma anche del Grande Arte di Vivere, il Casino de Monte-Carlo amplia l'offerta del Café Rotonde. Ora aperto dalle 10:00 alle 20:00 con servizio continuativo, e recentemente decorato con autentiche slot machine degli anni '30, il Café Rotonde propone, oltre alla sua offerta salata, deliziose creazioni di pasticceria da gustare sul posto, ispirate all'universo del gioco. Tra queste, tre creazioni esclusive ideate dal Polo Pasticceria di Monte-Carlo Société des Bains de Mer: Lo Smoking (cremoso al cioccolato fondente 72% e pasta choux), Il Dado della Fortuna (cuore colante alla nocciola del Piemonte, biscotto soffice e crema leggera al pralinato) e La Carta da Gioco (sfoglia caramellata, chantilly alla tonka e lamponi locali). Una raffinata selezione di bevande calde e fredde, tra cui cocktail signature come il Jackpot Monkey (Monkey 47 Gin, Italicus, sciroppo di zenzero, succo di pompelmo, grapefruit bitter, ginger beer e infuso di camomilla), il Lucky Calabrese (Italicus, succo di pompelmo, sciroppo di mandarino e Champagne Mumm) e il Four Aces (Ketel One Vodka, marmellata lime & lemon, succo d'ananas, succo di pompelmo, grapefruit bitter e sciroppo alla cannella), accompagnerà la degustazione.

Da oltre 160 anni, oggi più che mai, il Casino de Monte-Carlo resta il simbolo assoluto del Grande Arte di Vivere.