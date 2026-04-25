Festival des Étoilés Monte-Carlo 2026: 7 cene d'eccezione per il Resort più stellato al mondo (Foto)

Resort più stellato al mondo, con sei ristoranti che totalizzano dieci stelle Michelin, Monte-Carlo Société des Bains de Mer proporrà, durante tutta la stagione primavera-estate, una collezione di sei cene a quattro mani di altissimo livello, orchestrate dai suoi chef stellati, prima di concludere l'evento con il tradizionale Gala il 14 novembre.

Sei cene a quattro mani con i più grandi Chef

Destinazione gastronomica per eccellenza, Monte-Carlo Société des Bains de Mer conta oltre 30 ristoranti e bar nel Principato di Monaco e ben sei tavole che riuniscono un totale di dieci stelle Michelin. Rendere omaggio a questa gastronomia "made in Monte-Carlo", ai grandi Chef che la rappresentano insieme alle loro brigate e creare incontri unici con importanti Chef stellati internazionali: questa è la filosofia del Festival des Étoilés Monte-Carlo. Per questa nuova edizione, gli Chef Alain Ducasse, Yannick Alléno, Marcel Ravin e Dominique Lory promettono nuovi momenti di grande emozione.

Programma del Festival des Étoilés Monte-Carlo 2026

Il primo appuntamento si terrà al Blue Bay Marcel Ravin**, presso il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort. Il 13 maggio, lo chef bistellato Marcel Ravin accoglierà lo chef tristellato Glenn Viel, alla guida di L'Oustau de Baumanière dal 2015. La gastronomia creola dello chef Ravin incontrerà le delicate note mediterranee di questo iconico ristorante provenzale fondato nel 1945.

Informazioni e prenotazioni: T. +377 98 06 00 35 - Reservation-McBay@sbm.mc

https://www.montecarlosbm.com/it/activity/cena-4-mani-marcel-ravin-x-glenn-viel

Il secondo momento clou del Festival si terrà al Le Grill*, il 22 maggio, all'ultimo piano dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Con una vista mozzafiato sul Principato, lo chef Dominique Lory ritroverà il suo ex maestro Christophe Moret, con cui si era formato al Plaza Athénée e allo Spoon. Oggi chef esecutivo del Domaine Les Crayères, che ospita il ristorante Le Parc**, Christophe Moret torna nel Principato dopo una prima esperienza nelle cucine del Le Louis XV - Alain Ducasse***.

Informazioni e prenotazioni: T.+377 98 06 88 88 - legrill@sbm.mc

https://www.montecarlosbm.com/it/activity/cena-4-mani-dominique-lory-x-christophe-moret

L'arrivo dell'estate sarà segnato dalla terza cena del Festival al Pavyllon Monte-Carlo, ristorante di Yannick Alléno presso l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo*. Il 13 giugno, lo chef pluristellato Yannick Alléno accoglierà Gérald Passedat, chef del ristorante tristellato Le Petit Nice Passedat. Una cena d'eccezione in cui si incontreranno le influenze mediterranee di Marsiglia e Monaco.

Informazioni e prenotazioni: T. +377 98 06 98 98 - restaurantalleno@sbm.mc

https://www.montecarlosbm.com/it/activity/cena-4-mani-yannick-alleno-x-gerald-passedat

Il 23 luglio, lo chef Marcel Ravin proporrà la sua seconda cena del Festival, questa volta nelle cucine di Elsa Marcel Ravin*, presso il Monte-Carlo Beach, insignito di una stella Michelin dal 2025. Insieme allo chef Domenico d'Antonio, Marcel Ravin accoglierà Christopher Coutanceau, chef tristellato del ristorante omonimo. Una cena d'eccezione con vista sul Mediterraneo, che unirà l'amore dei due chef per i prodotti del mare e il loro forte impegno per una pesca sostenibile.

Informazioni e prenotazioni: T. +377 98 06 50 05 – restaurantelsa@sbm.mc

https://www.montecarlosbm.com/it/activity/cena-4-mani-marcel-ravin-x-christopher-coutanceau

Dopo una breve pausa estiva, il Festival tornerà il 19 settembre a L'Abysse Monte-Carlo**, presso l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Dopo aver ottenuto due stelle Michelin in soli otto mesi dall'apertura nel marzo 2025, questo ristorante di alta cucina giapponese, creato da Yannick Alléno, ospiterà una nuova cena d'eccezione. Lo chef accoglierà Martino Ruggieri, originario della Puglia e oggi alla guida delle cucine del prestigioso Palais Royal*.

Informazioni e prenotazioni: T. +377 98 06 94 94 – abysse@sbm.mc

https://www.montecarlosbm.com/it/activity/cena-4-mani-yannick-alleno-x-martino-ruggieri

Questa serie di cene a quattro mani si concluderà il 23 settembre presso il Le Louis XV - Alain Ducasse***, all'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Lo chef Alain Ducasse e lo chef Emmanuel Pilon accoglieranno lo chef svedese Björn Frantzén, premiato con tre stelle Michelin per il suo ristorante Frantzén*** a Stoccolma. Una cena d'antologia orchestrata da due grandi nomi della gastronomia mondiale, tra i pochi chef ad aver ottenuto tre stelle Michelin in tre ristoranti diversi.

Informazioni e prenotazioni: T. +377 98 06 88 64 - adhp@sbm.mc

https://www.montecarlosbm.com/it/activity/cena-4-mani-alain-ducasse-x-bjorn-frantzen

Infine, il 14 novembre 2026, il tradizionale Gala di chiusura concluderà il Festival nella prestigiosa Salle Empire dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo. Gli chef bistellati e tristellati del resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer orchestreranno per l'occasione una cena d'eccellenza, mettendo in risalto tutto il savoir-faire e la creatività delle loro brigate, nel segno del Grande Art de Vivre in stile Monte-Carlo.