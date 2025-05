Monaco Ocean Protection Challenge 2025: innovazione e sostenibilità per la tutela degli oceani

Mercoledì 14 maggio, il Monaco Ocean Protection Challenge ha celebrato i suoi vincitori durante la Grande Finale ospitata presso il Musée Océanographique de Monaco, alla presenza di numerosi ospiti illustri. Co-organizzato dall’International University of Monaco, dall’Institut Océanographique, dalla Fondation Prince Albert II, da Monaco Impact e dalla Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, il concorso si afferma come un punto di riferimento per la promozione dell’imprenditorialità sostenibile.

Nato nel Principato, Monaco – da sempre protagonista nella difesa dell’oceano – il Monaco Ocean Protection Challenge è dedicato a studenti e giovani imprenditori di tutto il mondo, offrendo loro il supporto necessario per sviluppare start-up innovative con un impatto positivo sulla conservazione marina a breve e medio termine.

Quest’anno, 138 squadre, provenienti da 129 università di 66 nazioni, hanno lavorato intensamente, da gennaio a marzo 2025, alla realizzazione di un business plan per proporre nuovi modelli imprenditoriali orientati alla sostenibilità marina. Dopo una rigorosa selezione condotta da 16 esperti del settore marino, investitori e incubatori, sei progetti sono stati scelti per la finalissima, dove i concorrenti hanno presentato e difeso le loro idee in un’emozionante sfida di pitch davanti alla giuria.

L’edizione 2025 si è svolta in un contesto particolarmente significativo, precedendo due eventi cruciali: la terza Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, co-organizzata dalla Francia e dal Costa Rica dal 9 al 13 giugno a Nizza, e il Blue Economy and Finance Forum, evento ufficiale dell’UNOC, che si terrà il 7 e 8 giugno al Grimaldi Forum di Monaco.

I vincitori

Categoria Business Concepts Cool Equity (Ashoka University, India) – Una soluzione innovativa di raffreddamento passivo per il trasporto dei prodotti ittici, che protegge gli ecosistemi marini e riduce gli sprechi alimentari.

Categoria Start-ups Rongbient Biotech (Singapore) – Una tecnologia a base di alghe per l’alimentazione animale, che migliora la salute delle crevette e riduce le emissioni di CO2 nel settore della maricoltura.

Premio Coup de Coeur di CFM Indosuez Izalgue (Francia) – Un sistema di isolamento edilizio basato su alghe verdi, riducendo l’impatto ambientale delle maree algali nelle coste della Bretagna.

Premio Spotlight on Africa Acquaden (Kenya) – Un’impresa guidata da donne che sviluppa eclosioni sostenibili e tecnologie d’avanguardia per l’acquacoltura lungo la costa africana.

Con questa edizione, il Monaco Ocean Protection Challenge continua a ispirare una nuova generazione di imprenditori dedicati alla protezione degli oceani, contribuendo concretamente alla creazione di soluzioni ad alto impatto per un futuro più sostenibile.