Pass’Sport Culture: al via le prenotazioni per le attività estive 2025

Il Centre d’Information de l’Éducation Nationale (CIEN) ha annunciato che le prenotazioni per le attività proposte nell’ambito del programma Pass’Sport Culture apriranno il 12 giugno 2025. Questo progetto, destinato ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 25 anni, offre un accesso privilegiato a un’ampia gamma di esperienze sportive, culturali, educative e ricreative durante l’estate.

Con un costo forfaitario di 60 euro, i partecipanti potranno immergersi in un ventaglio di attività pensate per stimolare la creatività, il benessere e la socializzazione, il tutto in un contesto sicuro e strutturato.

Per accedere alle prenotazioni, è indispensabile essere in possesso della carta di adesione Pass’Sport Culture per l’anno scolastico 2024-2025. Le procedure di registrazione variano:

Dal 12 giugno, i titolari della carta potranno recarsi direttamente presso il CIEN per prenotare le attività.

Chi non ha ancora la carta dovrà completare l’iscrizione entro il 9 giugno 2025, utilizzando le modalità online o cartacea.

La registrazione può avvenire:

Online, attraverso il portale dedicato (www.loisirsdenjs.gouv.mc), accessibile a chi possiede già un account attivo presso il Centre de Loisirs Prince Albert II o il Pass’Sport Culture.

In formato cartaceo, consegnando il modulo presso il CIEN o inviandolo via email a passsportculture@gouv.mc. I moduli sono disponibili sia in sede che sul sito ufficiale cien.gouv.mc/mission-jeunesse.

Questa iniziativa si inserisce nel programma Extended Monaco, volto a modernizzare i servizi pubblici attraverso il digitale, facilitando così le procedure amministrative in modo rapido, autonomo e sicuro.

L’estate 2025 si prospetta ricca di opportunità: per non perdere l’accesso alle attività, è fondamentale completare la registrazione in tempo!