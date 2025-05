Il nuovo volto del lavoro tra Italia e Francia: professionisti e PMI nella Riviera della flessibilità

Chi vive e lavora in queste zone lo sa bene: il flusso quotidiano di competenze, servizi e relazioni economiche tra Italia e Francia è continuo, stratificato, profondamente integrato. Qui, il lavoro ha assunto una fisionomia nuova, ibrida. Non è più raro incontrare professionisti che risiedono a Mentone ma seguono clienti a Sanremo, imprenditori con ditte individuali registrate in Liguria che operano con fornitori francesi, o artigiani italiani che ricevono commesse oltre confine.

Questo dinamismo è il riflesso di una trasformazione più ampia: la diffusione del lavoro autonomo ad alta mobilità, alimentato da infrastrutture digitali, nuove esigenze di flessibilità e da una crescente propensione alla gestione diretta delle proprie attività. Secondo dati Unioncamere, in Liguria le microimprese rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo, con una forte concentrazione proprio nella provincia di Imperia. In parallelo, la crescita del lavoro freelance in Europa ha rafforzato anche qui il bisogno di strumenti agili e interamente digitali, capaci di accompagnare l’attività quotidiana senza vincoli territoriali.

In questo contesto, la gestione finanziaria è diventata un nodo centrale. Chi lavora tra due paesi ha bisogno di soluzioni bancarie flessibili, trasparenti e compatibili con l’operatività transfrontaliera. Ed è qui che si inseriscono realtà come Tot, una piattaforma di business banking progettata per i professionisti e le PMI italiane. Pensata per offrire un conto aziendale online, Tot consente di ricevere e inviare bonifici SEPA, anche istantanei, con semplicità, di pagare F24, RibA e pagoPA online, di gestire le proprie finanze in modo intuitivo e di monitorare incassi e spese in tempo reale, anche per chi opera quotidianamente tra Italia e Francia.

Il vantaggio è tangibile soprattutto per chi ha sede fiscale in Italia ma clienti in tutta Europa. Le aziende liguri che gestiscono commesse con partner francesi possono ricevere pagamenti in euro senza complicazioni, sfruttando l’infrastruttura europea dei pagamenti e mantenendo una visione chiara del proprio cash flow. Tot, in questo scenario, diventa un alleato prezioso: senza sportelli fisici ma con un’interfaccia completa e un supporto clienti dedicato, risponde alle esigenze di chi ha bisogno di rapidità, efficienza e compatibilità internazionale.

Nel territorio di confine, dove l’identità professionale spesso supera le frontiere, il modo di fare impresa si sta ridefinendo. Sempre più persone scelgono di non adattarsi a modelli rigidi, ma di costruire un equilibrio tra vita privata, opportunità di mercato e libertà operativa. In questo nuovo paradigma, le soluzioni digitali pensate per l’impresa italiana come Tot rappresentano molto più di uno strumento: sono un ponte tra due mondi che, almeno qui, sono da sempre vicini.





















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.