A Monte-Carlo, la festa delle reliquie di San Domenico riunisce fedeli e novizi

La comunità parrocchiale della chiesa Saint-Charles si prepara a celebrare con solennità e gioia la Fête de la Translation des Reliques de Saint Dominique, sabato 24 maggio 2025. L’evento, atteso dai fedeli, si svolgerà dalle 11:00 alle 13:00 e sarà un’occasione unica di preghiera e incontro.

Il momento centrale sarà la Messa solenne in francese, alle ore 11:00, animata dai giovani fratelli novizi della Provincia domenicana, in visita straordinaria alla parrocchia. Un’occasione preziosa per i partecipanti di ascoltare canti e preghiere guidate da coloro che si preparano alla vita religiosa nel solco di San Domenico.

Al termine della celebrazione, l’intera assemblea è invitata a condividere un apéritif fraternel, un momento conviviale in cui novizi, fratelli e fedeli potranno incontrarsi in spirito di comunione e semplicità.

La festa della traslazione delle reliquie di San Domenico, che ricorda il trasferimento del corpo del fondatore dell’Ordine dei Predicatori, è un appuntamento liturgico ricco di significato. È un’occasione per onorare la memoria di un santo che ha lasciato un’impronta profonda nella storia della Chiesa e che continua a ispirare nuove vocazioni.

Un evento aperto a tutti, credenti e curiosi, che desiderano scoprire la bellezza della vita comunitaria e della spiritualità domenicana nel cuore di Monte-Carlo.