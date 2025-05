A Cap d’Ail Bidule sogna la celebrità: uno spettacolo per bambini che insegna a non arrendersi

Diventare famoso non è semplice, soprattutto quando ci si sente invisibili. Ma Bidule, protagonista dello spettacolo Objectif Super Star, non si arrende: sogna, insiste, tenta ogni possibilità. Questo tenero e buffo personaggio salirà sul palco del Théâtre Les Funambules mercoledì 28 maggio alle 16:30 per regalare al pubblico più giovane un messaggio potente e necessario: non smettere mai di crederci.

Ideato, scritto e interpretato da Galicia Guy e Sylviane Palomba, lo spettacolo è pensato per bambini dai 4 ai 9 anni e ha una durata di circa 50 minuti. La storia segue Bidule nella sua rocambolesca corsa verso la fama, tra piccoli annunci, audizioni improbabili e incontri inaspettati, fino a quello con un inventore un po’ matto che gli propone una misteriosa pozione trasformativa.

Attraverso un linguaggio accessibile e una regia ricca di fantasia, Objectif Super Star celebra la determinazione, la fiducia in sé stessi e l’importanza di non arrendersi mai, anche quando tutto sembra impossibile. Un messaggio forte e attuale, trasmesso con leggerezza e poesia.

Lo spettacolo si terrà al Théâtre Les Funambules, in rue du Docteur Lyons 5, Cap d’Ail (06320). La biglietteria sarà aperta dalle 15:00, con inizio previsto alle 16:30. È disponibile un parcheggio sul posto, fino a esaurimento posti.

Nota importante: il teatro al momento non dispone di rialzi per i più piccoli. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 06 75 28 20 84.

Un’occasione speciale per sognare ad occhi aperti insieme ai propri bambini e riscoprire il valore della perseveranza.