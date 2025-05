180 spettacoli e 30 artisti per tre giorni di festa, arte e spettacolo: arriva il Loano Street Show

Le piazze e le vie di Loano si preparano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto con l’atteso ritorno del Loano Street Show, in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Tre giornate dedicate all’arte di strada, tra giocoleria, acrobazie, musica, danza, mimo e molto altro, per un totale di 180 spettacoli che vedranno esibirsi 30 artisti, cinque dei quali di livello nazionale.

Il centro cittadino diventerà teatro di performance continue, con attrazioni pensate per tutte le età. I più piccoli potranno divertirsi con truccabimbi, baby dance e animazione, mentre gli adulti si godranno lo spettacolo di una città in festa.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Loano e organizzata dall’Associazione Centro Culturale Polivalente in collaborazione con FIPE Confcommercio Loano, offrirà anche un mercatino di artigianato artistico lungo la passeggiata: artigiani liguri e piemontesi, grazie alla partnership con Stramercatino Torino, realizzeranno le loro creazioni dal vivo, regalando un contatto diretto con l’arte e il lavoro manuale.

Il calendario completo della rassegna è disponibile online su www.viviloano.it .

Tra i momenti clou della rassegna, spicca l’evento benefico promosso dal Gruppo Badano di sabato 31 maggio in piazza Italia: il celebre campione di Freestyle Motocross Vanni Oddera, insieme al Team Daboot, porterà in scena il suo Show con due spettacoli ad alto tasso di adrenalina (alle 16.30 e alle 22.00), inframezzati dalla toccante sessione di Mototerapia dedicata a ragazzi con disabilità. La piazza ospiterà diversi stand con il fine di raccogliere fondi che verranno interamente devoluti alla Fondazione Gaslininsieme. Gruppo Badano ringrazia per i prodotti offerti: RB Plant, C & G Floricoltura di Calleri Gerolamo e Claudio, Paolo Maglio, Sommariva, Must tatoo skincare di San Pietro Lab e Nella valigia della Buru. I più piccoli potranno provare l'emozione di emulare i loro beniamini provando l'ebrezza di sfrecciare sulle elettrizzanti minimoto della JMX Scuola Cross.

Gli orari della manifestazione: sabato 31 maggio, dalle 10.00 alle 23.00; domenica 1 giugno, dalle 10.00 alle 23.00; lunedì 2 giugno: dalle 10.00 alle 19.00.

Gli organizzatori ringraziano i main sponsor dell’evento: Gruppo Arimondo supermercati Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Cometal Serramenti di Borghetto S. Spirito, Fondocasa, Energia Azzurra e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Partner ufficiali dell’iniziativa sono i media Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101.