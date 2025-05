Carrefour Fontvieille rilancia MaConsigne: un mese per dire addio alla plastica monouso

Dopo il successo della campagna di giugno 2024, che aveva registrato la vendita di 324 contenitori riutilizzabili, Carrefour Fontvieille torna a promuovere il consumo responsabile e il rispetto per l’ambiente con una nuova operazione dedicata alla riduzione degli imballaggi monouso.

A partire da lunedì 2 giugno 2025, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente e in concomitanza con la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, il punto vendita monegasco dà il via a una campagna di un mese per sensibilizzare i clienti sull’utilizzo di contenitori riutilizzabili attraverso il programma MaConsigne.

L’iniziativa è portata avanti in collaborazione con la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2), l’organizzazione BeMed (Beyond Plastic Med) e la Mission pour la Transition Energétique (MTE), e rientra nella visione del Governo del Principato, che punta a raggiungere l’obiettivo “zero rifiuti plastici monouso entro il 2030”.

All’interno del supermercato, diversi reparti saranno coinvolti nell’operazione e quattro casse dedicate (le n° 21, 22, 23 e 24) accetteranno il sistema a consigne. Il progetto mira a ridurre i rifiuti e promuovere nuovi comportamenti d’acquisto, offrendo ai consumatori una reale alternativa sostenibile.

Carrefour Fontvieille si unisce così agli altri 24 punti vendita partner di MaConsigne e invita i clienti a scaricare l’app gratuita per iniziare a cambiare abitudini, un piccolo gesto che può avere un grande impatto.

Scegliere il riutilizzabile è oggi più facile. E tu, sei pronto a fare la differenza?