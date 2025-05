Monte-Carlo accende i riflettori sulla TV globale: torna il Festival Internazionale della Televisione

La magia della televisione torna a illuminare la Riviera con la 64ª edizione del Festival Internazionale della Televisione di Monte-Carlo, in programma dal 13 al 17 giugno 2025. Da oltre sessant’anni, il Principato accoglie il meglio della produzione televisiva internazionale, trasformandosi in un punto di riferimento imprescindibile per fan, stampa e professionisti dell’intrattenimento.

Tra celebrità, studios, piattaforme digitali e media globali, il Festival si distingue non solo per le sue attesissime anteprime mondiali e le sessioni di autografi, ma anche per il prestigio della competizione delle Nymphes d’Or, che premia l’eccellenza nella narrazione televisiva e nel documentario.

Un pilastro dell’evento è il Business Content, il programma di conferenze e incontri riservato ai professionisti del settore. In un contesto unico, dinamico e conviviale, produttori, creatori, distributori e innovatori si confrontano sui temi cruciali per l’industria: dalla creazione di contenuti alla transizione digitale, passando per le sfide dell’intelligenza artificiale, la diversità, l’evoluzione dei documentari, le nuove strategie di marketing e comunicazione.

Grazie anche alla piattaforma digitale Festival Connect, il networking si espande oltre i confini fisici, facilitando nuove collaborazioni e opportunità commerciali. I detentori del PASS PRO e gli ospiti VIP potranno accedere a incontri esclusivi, cocktail riservati e panel con i grandi nomi del settore, contribuendo a delineare il futuro della TV e del mondo dello streaming.

Il Festival di Monte-Carlo è oggi più che mai un crocevia globale dove industria, creatività e passione per il racconto visivo si incontrano. Un appuntamento imperdibile per chi ama la televisione e per chi la fa.