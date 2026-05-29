Mentone accoglie l’arrivo della 10ª edizione delle Foulées de l’Espoir tra sport, solidarietà e impegno umanitario

La Città di Mentone ospiterà oggi, venerdì 29 maggio alle ore 14, sulla spianata Francis Palmero, l’arrivo della 10ª sfida sportiva e umanitaria promossa dall’associazione “Les Foulées de l’Espoir”, che celebra quest’anno i suoi vent’anni di impegno al servizio di importanti cause solidali.

Per questo anniversario simbolico, l’associazione ha ideato un percorso eccezionale che collega Cerbère a Mentone, dai Pirenei alle Alpi, dalla Spagna all’Italia, attraversando quasi 750 chilometri lungo il litorale mediterraneo.

La nuova sfida richiama i precedenti percorsi realizzati dall’associazione in tutta la Francia dal 2006. Nel corso degli anni, “Les Foulées de l’Espoir” ha sostenuto numerose cause umanitarie e associazioni, unendo attività sportiva, solidarietà e impegno civico.

L’edizione 2026 è organizzata a favore dell’associazione “Les Mamans du Ciel”, che accompagna i bambini i cui genitori sono stati vittime di tragedie come femminicidi, attentati, incidenti o suicidi. L’associazione opera per sostenere i minori e le loro famiglie nel percorso di ricostruzione attraverso un supporto morale, materiale, culturale e sportivo.

In occasione dell’arrivo a Mentone, Christophe Vignau, consigliere comunale delegato alla sicurezza, parteciperà simbolicamente a una parte del percorso insieme ai partecipanti.

L’amministrazione comunale ha inoltre voluto rendere omaggio all’impegno dei volontari e dei partecipanti delle “Foulées de l’Espoir”, che da vent’anni portano avanti un messaggio di solidarietà, coraggio e speranza.