Les Apprentis collectionneurs 2026: al Nouveau Musée National de Monaco scelta “Griffes” di Youcef Korichi

Il Nouveau Musée National de Monaco ha annunciato i risultati dell’edizione 2026 del programma pedagogico “Les Apprentis collectionneurs”, iniziativa avviata nel 2017 per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori del Principato alle principali missioni di un museo: collezionare, esporre, conservare, studiare e trasmettere il patrimonio e la creazione contemporanea.

Venerdì 22 maggio 2026, ventidue studenti del Lycée Albert Ier hanno presentato e argomentato le opere selezionate durante la fiera Art Monte-Carlo, svoltasi dal 29 aprile al 1° maggio 2026, davanti a una giuria presieduta da S.A.R. la Principessa di Hannover. La commissione era composta da Gérald Azancot, mecenate dell’edizione 2026 del programma e presidente della Fondation FIMINCO, dall’artista Linda Fregni-Nagler, da Christoph Wiesner, direttore delle Rencontres de la photographie d’Arles, da Björn Dahlström, direttore del Nouveau Musée National de Monaco, e da Guillaume Theulière, conservatore capo del museo.

Al termine delle presentazioni, la giuria ha scelto l’opera Griffes (2018) di Youcef Korichi, individuata presso la galleria Suzanne Tarasieve di Parigi dalla studentessa Evie Terretaz Guenin del Lycée Albert Ier, per entrare a far parte della collezione del Nouveau Musée National de Monaco.

Youcef Korichi, Griffes, 2018. Olio su tela – 195 × 130 cm. Per gentile concessione dell’artista e della Galerie Suzanne Tarasieve, Parigi. Foto: Rebecca Fanuele.



L’opera, un olio su tela realizzato a partire da un fermo immagine di videosorveglianza al confine tra il continente africano e quello europeo, si inserisce nel corpus di lavori della collezione del Nouveau Musée National de Monaco dedicati alla rappresentazione del paesaggio e dei territori, con particolare attenzione ai temi delle frontiere e dell’alterità.

Il programma “Les Apprentis collectionneurs” coinvolge gli studenti delle classi Première e Terminale dei due licei del Principato e propone ogni anno visite, incontri, presentazioni e viaggi culturali. Dal 2021, i partecipanti prendono inoltre parte a fiere internazionali d’arte contemporanea e dispongono di un budget di acquisizione di 20.000 euro per selezionare opere destinate alle collezioni del museo. Nel 2025 il gruppo aveva già partecipato ad ARCOmadrid, dove il NMNM aveva esposto alcune acquisizioni effettuate attraverso il programma.

Una menzione speciale è stata assegnata a Nathanaël Sargenti, studente del Lycée Albert Ier, per la qualità della sua presentazione.

Il programma è sostenuto dalla SOGEDA, Société pour la Gestion des Droits d’Auteurs de Monaco.