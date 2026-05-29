Mentone: dalle Foulées de l’Espoir al Salone dei videogiochi, il programma degli eventi del 29, 30 e 31 maggio

Fine settimana ricco di appuntamenti a Mentone tra sport, solidarietà, cultura, prevenzione sanitaria e intrattenimento.

Venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 14 sull’esplanade Francis Palmero, è previsto l’arrivo delle “Foulées de l’Espoir”, al termine di un percorso di quasi 750 chilometri tra Cerbère e Mentone. L’edizione 2026, che celebra i 20 anni dell’associazione, è organizzata a favore dell’associazione “Les Mamans du Ciel”, impegnata nel sostegno ai bambini colpiti da drammi familiari.

Nella stessa giornata si terrà il 14° Salon de l’Auto, in programma dalle 8 alle 18 presso l’espace Rondelli.

Alle ore 18, presso la biblioteca municipale l’Odyssée, si svolgerà il vernissage della mostra “Avant d’apparaître” di Jérôme Allavena.

Sempre venerdì 29 maggio il CCAS organizza una giornata di screening e sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa. Dalle 9.30 alle 12, presso il CCAS e il sito des Sablettes, saranno attivi uno spazio di screening e uno stand informativo con le équipe del CH La Palmosa e del CCAS. Dalle 11.45 alle 12.15 è previsto un laboratorio di rilassamento con campane tibetane proposto da Nathalie, volontaria. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16, le attività di prevenzione e screening proseguiranno presso il CCAS e rue de la Marne.

Sabato 30 maggio, dalle 10 alle 11.30 sull’esplanade Francis Palmero, si svolgerà “Nettoyons le Sud”, iniziativa di pulizia partecipativa delle spiagge comunali nell’ambito dell’evento promosso dalla Regione.

Sabato 30 e domenica 31 maggio il Palais de l’Europe ospiterà inoltre il Salon des jeux vidéo et de société. L’evento, organizzato dal servizio Jeunesse della Città di Mentone dopo il successo delle precedenti edizioni, giunge quest’anno alla sua settima edizione. Gli orari saranno dalle 10 alle 18 sabato e dalle 10 alle 17 domenica.