Souleymane Bachir Diagne a Parigi per la conferenza “Universalismo, universale e traduzione” delle Rencontres Philosophiques de Monaco

Giovedì 12 giugno alle ore 19, presso la Maison de la Poésie di Parigi, si terrà la conferenza del filosofo Souleymane Bachir Diagne dal titolo “Universalismo, universale e traduzione”, organizzata nell’ambito delle Rencontres Philosophiques de Monaco.

Nel corso dell’incontro, Souleymane Bachir Diagne affronterà il tema della critica all’universalismo nel contesto della violenza coloniale, mettendo in guardia da due rischi: da un lato, trasformare tale critica in una condanna senza sfumature dell’Illuminismo, richiamando in particolare il caso di Emmanuel Kant; dall’altro, considerare che questa riflessione debba necessariamente condurre all’abbandono dell’idea stessa di “universale”, ritenuta inevitabilmente “imperiale”.

Secondo il filosofo, contro l’universale imperiale occorre invece sviluppare una pratica di universalizzazione costruita a partire dalla pluralità del mondo, attraverso l’incontro tra culture e lingue differenti, considerate equivalenti. Una prospettiva che richiama il concetto di multilaterialismo elaborato, tra gli altri, da Maurice Merleau-Ponty.

La conferenza proporrà inoltre una riflessione sulla traduzione intesa come pratica fondata sull’affermazione di un “comune” umano, in opposizione agli identitarismi che rinchiudono le culture in sistemi considerati incomparabili.

L’incontro rappresenta la conferenza magistrale prevista nell’ambito del Prix del Principato, riconoscimento assegnato annualmente a un autore per l’insieme della sua opera filosofica. Souleymane Bachir Diagne è stato nominato vincitore dell’edizione 2024.

La Fondation Prince Pierre de Monaco e i membri fondatori delle Rencontres Philosophiques de Monaco — Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori e Raphael Zagury-Orly — conferiscono ogni anno il Prix del Principato a una figura che, attraverso la propria opera, abbia aperto nuove prospettive nel campo della filosofia e sviluppato approcci originali nei settori della scienza, della politica, della teologia, della storia, dell’antropologia, dell’etica o della psicoanalisi.

Il Prix del Principato è stato consegnato a Souleymane Bachir Diagne l’8 ottobre 2024 presso la Salle Garnier di Monaco, con una cerimonia organizzata congiuntamente dalla Fondation Prince Pierre e dalle Rencontres Philosophiques de Monaco.

Per le prenotazioni è disponibile un link dedicato fornito dagli organizzatori:

https://philomonaco.com/evenements/universalisme-universel-et-traduction-conference-de-souleymane-bachir-diagne/.