Da Genova al mondo: La genovese Manila Di Giovanni guida la rivoluzione delle nazioni virtuali

Monaco, 6 Giugno 2025 — Le menti più brillanti nei settori della tecnologia, del turismo e della sostenibilità si incontreranno nell’iconico Le Méridien Beach Plaza Monte-Carlo per il Virtual Economy & Sustainable Tourism Forum, un evento di portata internazionale ospitato da DWorld.

Il forum sarà inaugurato con i saluti istituzionali dell’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi, che porterà la voce e il sostegno della Liguria a questo importante momento di confronto internazionale.

Questo forum innovativo riunirà leader visionari provenienti da istituzioni pubbliche e aziende pionieristiche per esplorare come le tecnologie immersive, l’intelligenza artificiale, la blockchain e i gemelli virtuali stiano trasformando l’economia globale e rivoluzionando il modo in cui viviamo il turismo. L’evento metterà in luce come queste innovazioni possano contribuire a creare un futuro più sostenibile ed inclusivo per le nostre città e i nostri paesi.

Cosa aspettarsi dal Forum:

Soluzioni all’avanguardia per ridurre le emissioni di carbonio Scopri come le innovazioni digitali possono ridurre drasticamente l’impronta ecologica del turismo.

Città virtuali per un impatto reale

Osserva come le repliche virtuali delle destinazioni stanno trasformando la gestione e la conservazione dei luoghi turistici.

Il metaverso incontra il viaggio

Esplora come il metaverso sta ridefinendo le esperienze turistiche, dalla pianificazione all’esplorazione.

Una sessione strategica globale

Collegati con leader istituzionali, investitori e innovatori tecnologici per definire strategie concrete per le economie virtuali e resilienti del futuro.

Questo non è solo un forum, è un movimento per reinventare il turismo e i modelli economici in un mondo in rapida evoluzione.

Per dibattere su questi temi, una straordinaria lista di relatori esperti nei rispettivi campi:

Luca Lombardi / Assessore al Turismo della Regione Liguria, Maria Betti / Segretaria Esecutiva dell’Accordo Internazionale Pelagos, Maria Elena Rossi / Direttrice degli Uffici Esteri e dello Sviluppo Internazionale del Gruppo Triumph, ed ex Direttrice Marketing dell’Ente Nazionale del Turismo Italiano, Wayne Grixti / Presidente della Malta Digital & Innovation Authority e CEO di Tech MT, Dino Fortunato / Deputy Head dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), Marcus Calvani / CEO della Jersey Hospitality Association, Nena Dokuzov / Capo per la nuova Economia e la Tecnologia Blockchain presso il Ministero dell’economia della Slovenia, esperta UNECE e capo delegazione per la Slovenia, Alysia Gauci / Amministratrice Delegata del Marvin Gauci Group, che ha portato la Guida Michelin a Malta, Karim Sahyoun / Esperto di Beni Virtuali e Blockchain a supporto del settore pubblico del GCC, Davit Sahakyan / Ex Vice Ministro dell’Industria High-Tech della Repubblica d’Armenia, Manila Di Giovanni / Fondatrice e CEO di DWorld.