Philippe Mettoux nominato nuovo Ministro di Stato del Principato di Monaco

Il Principato di Monaco si prepara ad accogliere un nuovo volto alla guida del governo. A partire dal 4 luglio 2025, sarà Philippe Mettoux a ricoprire la carica di Ministro di Stato, su decisione di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II. Una scelta che conferma la volontà di rafforzare la competenza giuridica e istituzionale al vertice dell’esecutivo monegasco.

Attualmente membro del Consiglio di Stato francese, Mettoux vanta un ricco percorso nelle istituzioni giudiziarie e amministrative. Dopo aver avviato la sua carriera nella magistratura come procuratore della Repubblica in diversi tribunali, ha assunto incarichi di rilievo presso il Ministero della Giustizia francese, in particolare nella direzione delle affari criminali e delle grazie, e nel Servizio centrale di prevenzione della corruzione. La sua esperienza si è poi ampliata con ruoli di consulenza presso ministri di spicco come Dominique Perben e Dominique de Villepin, rispettivamente alla Chancellerie e al Ministero dell’Interno, prima di approdare definitivamente al Consiglio di Stato.

Dal 2013, Philippe Mettoux è stato distaccato presso il gruppo SNCF, dove ha ricoperto le funzioni di Direttore giuridico e della conformità, oltre a quelle di mediatore interno, consolidando così anche un’importante esperienza nel settore pubblico-privato.

Sua Altezza il Principe ha voluto esprimere la Sua profonda gratitudine a Isabelle Berro-Amadeï, che ha assunto ad interim le funzioni di Ministro di Stato per quasi sei mesi, senza mai abbandonare il suo ruolo di Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione. Il suo senso del dovere e la profonda conoscenza dei dossier hanno garantito la continuità dell’azione governativa in un periodo di transizione.

Con l’arrivo di Mettoux, si apre ora una nuova fase per l’esecutivo monegasco, all’insegna della competenza giuridica e dell’esperienza amministrativa.