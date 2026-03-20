Servizi postali ridotti nel Principato di Monaco il 28 marzo 2026 per la visita di Papa Leone XIV

In occasione della visita apostolica di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco, prevista per sabato 28 marzo 2026, La Poste Monaco ha annunciato una riorganizzazione temporanea dei propri servizi sul territorio.

Per garantire il regolare svolgimento dell’evento e nel rispetto delle misure organizzative previste, solo alcuni uffici postali resteranno operativi nella giornata indicata. In particolare, saranno aperti al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 13:00 esclusivamente il Bureau de Poste de la Scala e il Bureau de Poste des Moulins.

Tutti gli altri servizi subiranno invece una sospensione temporanea. Non sarà effettuata la distribuzione della corrispondenza, né il ritiro delle lettere dalle cassette postali situate sulla pubblica via. Inoltre, non saranno accettate né spedite merci durante l’intera giornata.

Chiusi anche i siti logistici del PAM, situato sul boulevard du Jardin Exotique, e dell’Ilot Pasteur, in avenue de Fontvieille, che non saranno operativi per tutta la durata dell’evento.

La Poste Monaco informa che tutte le attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 30 marzo 2026, tornando al consueto funzionamento.