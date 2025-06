Evolution Horizon Award 2025: l’eccellenza aziendale tra innovazione, sicurezza, sostenibilità e design torna il 3 novembre a Milano

Con l’obiettivo di generare una spirale positiva basata su consapevolezza, comportamenti, condivisione e comunicazione e, in generale, su tutte le categorie aziendali, senza alcuna discriminazione, dall'ambiente alla sicurezza, dalla moda al turismo, fino al campo dell'intelligenza artificiale, della robotica e della blockchain, sono davvero già molte le aziende che si stanno iscrivendo alla seconda edizione dell’Evolution Horizon Award.

Il grande evento meneghino di MoreNews, il più grande gruppo di editoria web del nord - ovest, con più di venti testate al suo attivo e oltre venti milioni al giorno di lettori tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia, in programma nel capoluogo lombardo, il prossimo 3 novembre, ha già raccolto l’adesione di diverse aziende italiane ed internazionali che, con le migliori best practices, si metteranno di nuovo in gioco per far parlare di sé e farsi conoscere massivamente, facendo cultura e promuovendo la diffusione di buone pratiche aziendali. Teatro della kermesse, ancora una volta, sarà la suggestiva "immersive room 360"dell'Enterprise Hotel di corso Sempione di Milano, il design hotel dall'elevata vocazione all'innovazione e all'efficienza tecnologica, che nella capitale del business, dell'economia, del design e delle nuove tendenze, meglio rappresenta il carattere deciso e rivoluzionario della città. Una struttura, questa, che aggiunge sempre nuovi tasselli al suo percorso evolutivo, e per questo fa da cornice ideale dell'evento che per questa edizione accende i riflettori non solo su innovazione e sostenibilità, presupposti imprescindibili per le aziende che guardano al futuro, ma anche e soprattutto sul tema del design e della sicurezza tout court. Come lo scorso anno, la manifestazione avrà due momenti distinti di celebrazione, nel corso della medesima giornata: dapprima, nel pomeriggio, una sezione convegnistica sulle quattro tematiche di Sostenibilità, Innovazione, Sicurezza e Design, dove protagonisti saranno autorevoli relatori ed istituzioni, e a seguire, la serata di gala, con assegnazione dei premi alle aziende vincitrici.





“L’interesse delle aziende a partecipare è molto alto” afferma Enrico Anghilante, patron di MoreNews, organizzatore dell'evento “perché questo è un premio celebrativo, ma anche e soprattutto, un simposio educativo, un momento di incontro e di scambio, un riconoscimento alle aziende, persone ed organizzazioni che credono nell’innovazione e nella sostenibilità, come nel processo imprescindibile per la longevità del proprio business, ma anche nel

design, vero fiore all’occhiello del Made in Italy nel mondo, e nella sicurezza, un fenomeno sociale complesso che chiede di essere trattato in modo integrato secondo differenti prospettive di osservazione.”

“L’obiettivo” aggiunge Massimo Della Torre, titolare del marchio Fundus Della Torre, imprenditore nel settore agroalimentare e co- fondatore dell'evento “è infatti quello di adoperarsi per diffondere un nuovo sforzo comune, che porti le organizzazioni produttive e i singoli individui a ritenere che la salute e la sicurezza siano parte del gruppo dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, con riferimento particolare al dovere di proteggere, e al diritto di vedere protetta, la salute individuale e collettiva. “

Dunque, un evento imperdibile per le aziende e le organizzazioni che vedono il futuro della loro essenza nell’evoluzione e che pertanto, vuole testimoniare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

“In sintesi,” sottolinea Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell'Evolution Horizon Award “quei fattori distintivi, che sono alla base della competitività e del successo di realtà che stanno dando un decisivo impulso all’economia. Favorendo così non solo la loro brand reputation, ma facendo anche emergere e rafforzare le relative capacità concorrenziali, valorizzando l’organizzazione e la cultura dell’azienda. E proprio per questo motivo, nell’edizione 2025, focalizzeremo la nostra attenzione su realtà e progetti in cui design, innovazione, sostenibilità e sicurezza coesistano e collaborino per garantire un'alta qualità della vita, dei servizi e dell'attività lavorativa.”

Come nella precedente edizione, una Giuria Scientifica avrà il compito di selezionare e premiare tra tutte le aziende le 18 finaliste, decretando il podio delle prime 3, ed è composta da un panel di "tecnici super partes", imprenditori, manager, accademici, giornalisti, professionisti, che nel corso della propria carriera professionale, hanno avuto modo di conoscere, approcciare, ispirarsi ed applicare l'innovazione ed esprimeranno il proprio giudizio puntando i riflettori su leve ben precise quali ad esempio, la condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali, l'attenzione alle risorse umane e alla valorizzazione dei talenti, la tecnologia, la capacità di vision, il bilancio di sostenibilità e soprattutto, l'etica, sia aziendale, sia ambientale.

Da segnalare, in particolare, l’importanza data al tema della sicurezza, in tutte le sue declinazioni: Sicurezza dei Trasporti, della Mobilità e della Rete Stradale; Sicurezza Agroalimentare; Sicurezza Sociale per scenari di interazione & integrazione; Sicurezza Ambientale.

Per ulteriori informazioni, invitiamo a visitare il sito https://www.evolutionhorizonaward.com/