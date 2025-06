Monaco alla conquista di Expo 2025 Osaka: sostenibilità, meraviglia e vini d'eccellenza

Il Principato di Monaco è protagonista all'Expo 2025 di Osaka, Kansai, Giappone, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, con un padiglione all’insegna della bellezza e dell’impegno ambientale. Il tema scelto, “Take Care of Wonder”, riflette una visione profonda e attuale: proteggere le meraviglie del mondo naturale è una responsabilità collettiva e imprescindibile.

Situato nel quartiere di Konohana-ku a Osaka, il Padiglione di Monaco si distingue per il suo design elegante e la sua armoniosa fusione tra giardino giapponese e paesaggio mediterraneo, che accompagna i visitatori in un viaggio sensoriale e riflessivo. Attraverso installazioni immersive e contenuti interattivi, il padiglione mostra le azioni concrete del Principato in materia di tutela dell’ambiente, sia sul suo territorio che a livello internazionale.

Non mancheranno momenti di piacere e raffinatezza: il belvedere panoramico del padiglione ospiterà un bar à vins d’eccellenza, con una selezione curata dalle prestigiose Caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Un’esperienza enologica immersiva, per scoprire il gusto e il savoir-faire monegasco anche a migliaia di chilometri dalla Riviera.

Il Padiglione di Monaco è visitabile ogni giorno dalle 9:30 alle 22:00, con visite guidate disponibili in francese, inglese e giapponese (su prenotazione). I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale dell’esposizione: www.expo2025.or.jp.

Con la sua partecipazione all’Expo 2025, Monaco riafferma il suo ruolo attivo nella promozione della sostenibilità globale, proponendo un padiglione che è al tempo stesso un invito alla contemplazione e un richiamo all’azione. Un luogo dove la meraviglia diventa consapevolezza, e la bellezza si trasforma in responsabilità.