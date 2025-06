Monte-Carlo Television Festival 2025: Robin Wright, Rola Bauer e David W. Zucker guidano i Business Content

L’edizione 2025 del Monte-Carlo Television Festival si prepara a ospitare, dal 14 al 16 giugno, un’agenda ricchissima di incontri professionali, dibattiti e masterclass con alcuni dei nomi più influenti dell’industria televisiva mondiale. I Business Content, cuore professionale del Festival, vedranno protagonisti personaggi del calibro di Robin Wright, David W. Zucker, Rola Bauer, Judith Light, Tom Jennings e Brendan Foley.

Dieci i temi chiave che animeranno i panel, tra cui l’evoluzione dei modelli produttivi, le sfide dello streaming, le strategie di comunicazione e il futuro della televisione pubblica in un mercato in continua trasformazione.

Robin Wright, ospite d’onore, sarà al centro di una conversazione esclusiva con Rola Bauer in “Embracing Challenges: Journey Thru the Lens of Two Women”, dove racconteranno i loro percorsi tra regia, produzione e recitazione. L’attrice e regista presenterà anche il suo ultimo progetto, la serie thriller The Girlfriend, di prossima uscita su Prime Video.

Bauer e David W. Zucker condivideranno vent’anni di collaborazione in “Embracing Chaos: Journeys Thru the Television Multiverse”, tra co-produzioni internazionali e nuovi progetti come Dope Thief (Apple) e Pompeii: A Day of Fire (Amazon MGM Studios).

Tra i panel più attesi, anche “Counting the Cost”, incentrato sui luoghi ideali per girare una serie e sulle migliori agevolazioni fiscali. Interverranno Brendan Foley, Brendan Fitzgerald e Michael Pickard (C21 Media).

Non mancherà uno sguardo al futuro dell’audience con “Streaming Platforms & the Challenge of Audience Engagement”, con Foley, Moritz Polter, Anant Singh e Remi Tereszkiewicz di BetaSeries.

Spazio anche alla promozione con “Marketing & PR: Measuring the Value of Series Campaigns”, dove si discuterà dell’impatto delle strategie mediatiche con Foley, Judy Lung (TIFF) e Alan Nierob (Rogers & Cowan PMK).

Altro momento saliente sarà il panel tutto al femminile “Women in Television”, guidato da Mathilde Fiquet (CEPI), con ospiti come Shelly Goldstein, Marianne Levy, Judith Light e Josée Vallée, che discuteranno di leadership, creatività e sfide del settore.

Sul fronte documentaristico, debutta il concorso “Tell Me A Story”, lanciato da Tom Jennings, che selezionerà giovani talenti per presentare le loro idee a una giuria internazionale. Jennings terrà anche una masterclass esclusiva sulla narrazione nel genere factual.

Infine, in “That’s (AI) Entertainment!”, esperti come Toma De Matteis, Leif Holst Jensen e Vanessa Shapiro discuteranno del ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nel processo creativo.

I Business Content saranno accompagnati da momenti di networking quotidiano e dalla piattaforma Festival Connect, pensata per facilitare l’incontro tra professionisti del settore.

L’accesso agli eventi è riservato ai possessori del Pass Pro, disponibile sul sito ufficiale: www.tvfestival.com/en/professionals/pass-pro.

Un’occasione imperdibile per chi vuole vivere da dentro il futuro della televisione internazionale.