Monaco celebra l’ambiente con arte e sostenibilità

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la Mairie de Monaco, in collaborazione con JEMONDE, ha lanciato un’iniziativa artistica originale: MAIRIE DE MONACO X JEMONDE. Il progetto, dedicato alla realizzazione di ritratti d’anima dei cittadini e residenti del Principato, ha preso il via il 2 giugno con la partecipazione del Sindaco Georges Marsan e di altri membri del Consiglio Comunale. Nella suggestiva Cour d’Honneur della Mairie, i partecipanti hanno potuto esprimere la propria visione dell’ambiente attraverso un’esperienza artistica guidata da Maud Louvrier Clerc, ideatrice del progetto.

La campagna continua fino a settembre e invita tutti a condividere il proprio legame con la natura attraverso la creazione del proprio ritratto d’anima sulla piattaforma JEMONDE_FR.

Oltre all’arte, Monaco punta sulla sostenibilità con il Mùnegu Repair Café, celebre laboratorio di riparazione di oggetti, che si terrà oggi, venerdì 6 giugno presso il Parc Princesse Antoinette. Un appuntamento imperdibile per chi desidera dare una seconda vita agli oggetti danneggiati e ridurre gli sprechi.

Con iniziative che coniugano creatività e consapevolezza ambientale, la Mairie de Monaco riafferma il suo impegno per un futuro più verde e condiviso.