“Min, sun de Mùnegu!”: la Place du Palais si trasforma in un villaggio di storia e tradizioni

Ieri, giovedì 5 giugno 2025, nella splendida cornice della Mairie de Monaco, l’amministrazione comunale ha accolto una dozzina di famiglie monegasche che hanno visto nascere il loro primo figlio tra maggio 2024 e aprile 2025. L’iniziativa, organizzata in occasione della Fête des Mères et Pères, ha offerto un momento di condivisione e celebrazione.

Nel suo intervento, Chloé Boscagli, Adjointe au Maire et Déléguée au Service Petite Enfance et Familles, ha ribadito l’importanza delle politiche comunali a sostegno delle famiglie. Dall’inaugurazione della Crèche de Monte-Carlo nel 1997, Monaco ha ampliato le sue strutture per l’infanzia, raggiungendo 13 centri in grado di accogliere 400 neonati, con nuovi ampliamenti previsti nei prossimi due anni.

L’evento ha inoltre celebrato il successo della prima Journée de la Petite Enfance, tenutasi il 17 maggio scorso sotto il patronato di S.A.S. la Principessa Charlène, che ha visto la partecipazione di 150 famiglie e 80 professionisti del settore.

A ricordo dell’incontro, ogni famiglia ha ricevuto un dono speciale: una cape de bain personalizzata con la dolce scritta in monegasco « Min, sun de Mùnegu ! » ("Io sono di Monaco!"). Un gesto simbolico che rafforza il legame tra la comunità e i suoi più giovani cittadini.

Questa tradizione, nata nel 2015, continua a sottolineare l’impegno del Conseil Communal nel sostenere e valorizzare le famiglie monegasche.