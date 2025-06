Il Principato di Monaco rafforza i legami diplomatici a Vienna

Si è tenuta il 30 maggio 2025 a Vienna la tradizionale riunione consolare dell’Ambasciata del Principato di Monaco, organizzata su iniziativa congiunta di S.E. Lorenzo Ravano, Ambasciatore di Monaco in Germania (accreditato anche in Austria e Polonia), e di Christian Dorda, Console onorario a Vienna.

L'incontro ha rappresentato un momento importante per analizzare la situazione della Principauté e le sue relazioni bilaterali con i tre Paesi, in un contesto segnato da dinamiche politiche significative: elezioni legislative anticipate in Germania, un nuovo governo in Austria e le elezioni presidenziali in Polonia.

Durante la missione a Vienna, l’Ambasciata ha accolto anche una delegazione del Club Tedesco Internazionale di Monaco, composta da una trentina di membri. Il programma culturale ha incluso visite ai luoghi storici dell’ex corte imperiale e reale, al castello di Schönbrunn e al Palazzo Liechtenstein, culminando con una rappresentazione dell’opera “Il Trovatore” di Verdi alla Staatsoper. Il soggiorno si è concluso con un elegante gala al Marble Hall dell’iconico Hotel Sacher.