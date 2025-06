Cannes alza la voce contro il bullismo: due giorni per dire basta al silenzio

Due giorni per riflettere, condividere e soprattutto agire.

L’11 e il 12 giugno, la città di Cannes ospita presso l’Espace Miramar il primo convegno nazionale interamente dedicato alla lotta contro il bullismo scolastico ed extrascolastico.

L’iniziativa, promossa dalla Mairie de Cannes in collaborazione con l’associazione Marion la main tendue, mira a sensibilizzare studenti, genitori, insegnanti e professionisti del settore educativo su un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso.



Il convegno, dal titolo evocativo “Bullismo scolastico: (Re)agisci”, si propone come un momento di confronto e formazione aperto a tutti.

In programma, tavole rotonde con esperti del mondo sanitario, legale e scolastico, testimonianze dirette, un forum delle associazioni attive nella prevenzione e, momento particolarmente toccante, la rappresentazione teatrale “Marion, 13 anni per sempre”, tratta dal libro di Nora Tirane, fondatrice dell’associazione promotrice.





Un decennio di impegno trasformato in azione collettiva

«Questo convegno rappresenta una svolta. È il frutto di dieci anni di lotta sul campo contro il bullismo scolastico. Coinvolgeremo esperti, istituzioni, educatori e studenti: dobbiamo parlare con i ragazzi, alla loro altezza, per costruire insieme soluzioni concrete e durature. Agite con noi per una scuola libera dal bullismo», ha dichiarato Nora Tirane.



Sulla stessa linea il sindaco di Cannes, David Lisnard: «Questo è il primo convegno del genere in Francia, perfettamente in linea con le politiche educative e sociali che portiamo avanti. L’obiettivo è chiaro: rafforzare le sanzioni contro i bulli, sostenere le vittime, migliorare le pratiche educative e garantire a ogni studente un ambiente scolastico sicuro e positivo».



Il programma: tra teatro, scienza e azione politica



Mercoledì 11 giugno

9:30: spettacolo teatrale “Marion, 13 anni per sempre” (riservato alle scuole)

14:00: tavola rotonda sulla salute mentale, con medici, esperti IFOP e formatori scolastici

15:30: tavola rotonda su giustizia e sanzioni penali, con la partecipazione di magistrati, avvocati e rappresentanti istituzionali

19:30: rappresentazione teatrale aperta al pubblico



Giovedì 12 giugno

9:00: replica dello spettacolo teatrale per le scuole

14:00: tavola rotonda su formazione e buone pratiche educative

15:30: confronto su politiche pubbliche ed educative con dirigenti scolastici e rappresentanti ministeriali



Durante entrambe le giornate sarà attivo un forum delle associazioni partner, dedicato alla prevenzione e al sostegno.



Conclusione

Il convegno di Cannes si presenta come un’occasione unica per (ri)mettere al centro della discussione pubblica il benessere dei più giovani.

Un richiamo forte alla responsabilità collettiva, affinché nessun ragazzo o ragazza resti mai più solo davanti alla violenza del bullismo.